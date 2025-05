Qatar nói về thông tin tặng máy bay cho Tổng thống Donald Trump

Qatar hôm 12-5 đã có phản ứng sau khi đài ABC News đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng nhận một chiếc Boeing 747-8 làm quà tặng từ gia tộc cầm quyền ở Qatar.

Theo AP, chính phủ Qatar thừa nhận nước này và Mỹ đã thảo luận về khả năng chuyển giao một chiếc máy bay để tạm thời sử dụng làm Air Force One, phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ hiện tại.

Dù vậy, ông Ali Al-Ansari, tùy viên truyền thông của Qatar, cho biết vấn đề này đang được Bộ Quốc phòng Qatar và Bộ Quốc phòng Mỹ xem xét. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra và vẫn đang được cân nhắc bởi các bộ phận pháp lý có liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện từ chuyên cơ Air Force One tại sân bay quốc tế Miami hồi tháng 4 - 2025. Ảnh: AP

Theo ABC News, ông Donald Trump được cho là sẵn sàng nhận quà tặng là một chiếc Boeing 747-8 khi đến Qatar trong chuyến công du Trung Đông sắp tới.

Hiến pháp Mỹ hiện cấm người đang giữ chức vụ trong chính phủ nhận bất kỳ quà tặng, thù lao, chức vụ hoặc tước hiệu nào từ bất kỳ "Quốc vương, Hoàng tử hoặc quốc gia nước ngoài" nào mà không có sự đồng ý của Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Donald Trump hiện sử dụng 2 chiếc Air Force One. Cả hai máy bay này đều đã hơn 30 năm tuổi.

Boeing có hợp đồng sản xuất các phiên bản Air Force One nâng cấp, nhưng tiến trình này đã bị trì hoãn.

Việc giao hàng đã được đẩy lùi đến năm 2027 đối với chiếc máy bay đầu tiên và đến năm 2028 - năm cuối cùng ông Donald Trump tại nhiệm - đối với chiếc máy bay thứ hai.

Theo một cựu quan chức Mỹ giấu tên, ông Donald Trump có ý định chuyển đổi máy bay nhận từ Qatar thành máy bay mà ông có thể sử dụng khi làm tổng thống.

Song song đó, Không quân Mỹ có kế hoạch bổ sung các phương tiện liên lạc an toàn và các yếu tố được bảo mật khác vào máy bay. Tuy nhiên, khả năng của nó vẫn hạn chế hơn so với 2 chiếc Air Force One hiện tại cũng như 2 chiếc đang được chế tạo.

Những chiếc Air Force One hiện tại được cải tiến mạnh mẽ với khả năng bảo đảm sự sống sót cho tổng thống trong nhiều tình huống khẩn cấp, trong đó có công nghệ che chắn bức xạ và chống tên lửa.

Chúng cũng được trang bị nhiều hệ thống liên lạc để tổng thống có thể duy trì kết nối với quân đội và ra lệnh từ bất kỳ nơi nào trên thế giới.