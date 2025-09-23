HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Qua 3 bệnh viện mới phát hiện dị vật - hạt mãng cầu bít phổi bé trai

Liên Anh

(NLĐO) - Bé trai 1 tuổi được gia đình đưa từ Campuchia đến Việt Nam cấp cứu vì suy hô hấp, khò khè do dị vật - hạt mãng cầu bí phổi

Ngày 23-9, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu một bé trai (13 tháng tuổi, quốc tịch Campuchia) trong tình trạng suy hô hấp nặng do dị vật đường thở bị "bỏ quên" gần 20 ngày.

Hạt mãng cầu mắc kẹt trong phổi bé trai 1 tuổi 20 ngày - Ảnh 1.

Hạt mãng cầu kẹt trong phổi bé trai

Trước đó, bé có biểu hiện ho, khò khè kéo dài. Gia đình cho uống thuốc mua bên ngoài trong 18 ngày nhưng không đỡ. Hai ngày trước nhập viện, trẻ thở mệt, tím môi nên được đưa đến bệnh viện tại Campuchia, sau đó chuyển qua Việt Nam và nhập viện tại An Giang. Tại đây, bé được đặt nội khí quản thở máy và điều trị tích cực nhưng không cải thiện, buộc phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Tại thời điểm tiếp nhận, trẻ vẫn còn tím tái dù đang thở máy, SpO2 dao động 85 – 92%, phổi ran ẩm hai bên, tràn khí dưới da ngực cổ. Kết quả X-quang và CT cho thấy phổi trái bị xẹp toàn bộ, phế quản gốc trái bị bít tắc hoàn toàn, nghi do dị vật hoặc nút nhầy, kèm theo tràn khí mô kẽ và trung thất.

Bệnh nhi lập tức được đưa vào phòng mổ để nội soi hô hấp. Bác sĩ phát hiện một dị vật cứng, màu nâu đen, bít kín phế quản gốc phải, di động theo nhịp thở. Dị vật được lấy ra thành công là một hạt mãng cầu còn nguyên vẹn.

Sau thủ thuật, đường thở được khai thông, trẻ tiếp tục được điều trị viêm phổi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Theo BS Tiến, hạt mãng cầu trơn, nhỏ và cứng, có thể di chuyển qua lại giữa hai bên phế quản, khiến triệu chứng kéo dài mà không rõ nguyên nhân, dễ bị bỏ sót cho đến khi trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, BS Tiến cảnh báo trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 3 tuổi cần được giám sát liên tục; không tự ý móc họng khi không thấy dị vật; cần loại bỏ hạt trái cây, xương cá, vật nhỏ trước khi cho trẻ ăn; bảo quản thuốc và vật nguy hiểm xa tầm tay trẻ.

Dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm, có thể tử vong nếu chậm trễ phát hiện. Phụ huynh cần nhận biết dấu hiệu sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

