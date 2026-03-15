Quả Dưa Hấu làm thức dậy những ký ức thanh xuân

Cuộc hội ngộ của Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa trên sân khấu của Nhà hát Hồ Gươm tối cuối tuần không chỉ đánh dấu sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu sau 28 năm tan rã mà còn gợi lại một giai đoạn rực rỡ của nhạc trẻ Việt Nam cuối thập niên 1990 và đầu 2000.

Concert "Bản ghi nhớ" được xây dựng như một cuốn nhật ký âm nhạc. Mỗi phần mở ra một lát cắt khác nhau trong hành trình của nhóm: Từ những ngày đầu gây dựng tên tuổi, đến con đường riêng của từng thành viên và cuối cùng là sự hội tụ ở hiện tại, để cùng viết tiếp hành trình của nhóm sau gần ba thập kỷ gián đoạn. Xuyên suốt tất cả các chương là tinh thần của thanh xuân, của những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ mà âm nhạc của Quả Dưa Hấu từng đại diện.

Giống như gần ba thập kỷ trước, "anh cả" Bằng Kiều vẫn đứng ở vị trí trung tâm với phong thái điềm tĩnh, trong khi hai "cậu em" Tuấn Hưng và Anh Tú mang đến nguồn năng lượng sôi nổi bên cạnh.

"Bản ghi nhớ" giống như một chuyến tàu ký ức, đưa khán giả trở về những năm tháng thanh xuân cùng Quả Dưa Hấu

Cả ba hòa giọng trong "Unstoppable", sáng tác mới của Hồ Hoài Anh với phần viết lời của nhà báo Hà Quang Minh dành riêng cho nhóm cũng như chương trình, lấy cảm hứng từ chính hành trình âm nhạc của nhóm. Ngay sau đó, khán phòng như bùng nổ khi nhóm tiếp tục với "Mặt trời dịu êm", ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của Quả Dưa Hấu từ khi mới ra mắt. Bản phối được làm mới trẻ trung, sôi động hơn nhưng vẫn giữ tinh thần tươi sáng của bản gốc.

Trong phần giao lưu, các thành viên xúc động nhắc đến cố nhạc sĩ Ngọc Châu - người đầu tiên đỡ đầu cho Quả Dưa Hấu. Nhạc sĩ - ca sĩ Tú Dưa cho biết Ngọc Châu chính là người đã dìu dắt mình và Tuấn Hưng từ những bước đầu tiên đến với âm nhạc và giúp họ trưởng thành trên con đường nghệ thuật.

Trong phần solo, Tú Dưa mở màn bằng mashup "Anh nhớ em - Tan lớp phấn hồng", trước khi song ca với Thùy Chi ca khúc "Một thời ta là thế". Chia sẻ về ca khúc, Tú Dưa nói đó là nỗi niềm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với cựu nữ hoàng wushu Thúy Hiền. "Đến khi mất đi, tôi mới hiểu thế nào là giữ gìn hạnh phúc. Bài hát vừa dành cho cô ấy, vừa nhắc chính mình rằng hạnh phúc sẽ chỉ là giấc mơ nếu không biết trân trọng"- Tú Dưa tâm sự.

Tuấn Hưng xuất hiện tiếp theo với "Trầy xước" (Hồ Hoài Anh sáng tác) và chia sẻ anh vừa trải qua quãng thời gian nhiều biến động cảm xúc, nhưng âm nhạc đã giúp mình đứng dậy.

Ca sĩ Tuấn Hưng song ca ăn ý cùng Lệ Quyên

Song ca cùng Tuấn Hưng, Lệ Quyên gọi anh là "người tình sân khấu tương xứng nhất". Cả hai hòa giọng trong "Hãy trả lời em", trước khi nữ ca sĩ hát "Thôi đừng chiêm bao". Lệ Quyên xúc động nhớ lại cơ duyên cách đây 23 năm khi nhạc sĩ Tường Văn - cựu thành viên Quả Dưa Hấu - sản xuất album đầu tay "Giấc mơ có thật", giúp tên tuổi cô đến gần khán giả.

Bằng Kiều mang đến không gian lãng mạn với "Cơn mưa băng giá", trước khi song ca cùng Minh Tuyết "Tình bơ vơ". Minh Tuyết tiếp tục khuấy động khán phòng bằng bản hit "Đã không yêu thì thôi".

Ở chương cuối, ba thành viên Quả Dưa Hấu cùng trở lại sân khấu với loạt ca khúc gắn liền tuổi trẻ thế hệ 1990. Bản cover "Get Down" từng làm nên tên tuổi nhóm được làm mới đầy trẻ trung. Bằng Kiều kể thời trẻ họ hát ca khúc này với vốn tiếng Anh bập bõm, thậm chí phải phiên âm lời ra tiếng Việt để học, nhưng mỗi lần biểu diễn khán giả vẫn cổ vũ cuồng nhiệt.