"Quả ngọt" chương trình tiếng Anh tích hợp: Học sinh TP HCM đạt kết quả cao nhất thế giới

Ngày 15-3, Tập đoàn Giáo dục EMG Education đã tổ chức lễ trao các chứng chỉ Phổ thông Quốc tế Pearson Edexcel bao gồm chứng chỉ Tiểu học Quốc tế iPrimary, THCS Quốc tế iLowerSecondary và Tú tài Quốc tế International GCSE cho hơn 700 em học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp.

Thành tích xuất sắc của học sinh Việt Nam

Trong kỳ thi lấy chứng chỉ Phổ thông Quốc tế Pearson Edexcel được cấp bởi Hội đồng Khảo thí Anh Quốc Pearson Edexcel, năm 2024 vừa qua, học sinh các lớp 5, 9 và 11 chương trình tiếng Anh tích hợp đã gặt hái được những thành tích cao so với bè trong khu vực và trên thế giới.

Trao thưởng cho học sinh xuất sắc

Cụ thể, ở kỳ thi quốc tế Person Edexcel bộ môn toán, có 99% học sinh có kết quả "đạt" ở cả 3 cấp, trong đó 80% đạt ở mức khá trở lên. Ở cấp THCS, có 74% học sinh đạt điểm toán mức giỏi và xuất sắc, cao hơn so với tỉ lệ học sinh toàn cầu là 49%. 100% học sinh THPT dự thi chứng chỉ Tú tài quốc tế International GCSE có kết quả đạt ở cả 3 môn tiếng Anh - toán - khoa học. Trong đó, tỉ lệ học sinh đạt điểm tuyệt đối môn toán là 35%, cao hơn so với tỷ lệ toàn cầu là 20%. Ngoài ra, ở môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL), tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi là 54%, cao gấp đôi so với tỉ lệ toàn cầu là 24%. Tỉ lệ đạt điểm giỏi ở môn khoa học là 54%, cao hơn tỷ lệ học sinh toàn cầu là 36%.

Ngoài ra, ở kỳ thi trên, có 11 học sinh ở chương trình tiếng Anh tích hợp đạt giải Outstanding Pearson Learner Awards (học sinh có điểm thi cao nhất Việt Nam ở mỗi môn), và 33 học sinh đạt danh hiệu Excellence Awards (học sinh có mức điểm xuất sắc cho cả 3 môn toán, tiếng Anh và khoa học).

Đặc biệt, có 2 học sinh đạt thành tích cao nhất đó là em Trần Hà Thanh Trúc, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đạt điểm tuyệt đối (điểm 9 trong thang điểm quốc tế từ 1-9) ở cả 3 môn, trong đó điểm môn tiếng Anh cao nhất Việt Nam, và em Văn Hoàng Minh Anh, Trường THCS Lê Quý Đôn (Quận 3), hiện là học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt điểm môn toán cao nhất thế giới.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM và đại diện Tập đoàn Giáo dục Pearson trao chứng nhận, phần thưởng cho hai học sinh đạt thành tích cao nhất

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, TS Nguyễn Văn Hiếu, cho biết chương trình tiếng Anh tích hợp đã được UBND TP HCM phê duyệt thực hiện theo Đề án 5695 "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam" từ năm 2014, đến nay đã có 10 năm phát triển. "Đây là một đề án mang tính đột phá trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh TP HCM, ngoài dạy tiếng Anh như một bộ môn ngoại ngữ thông thường, mà còn giảng dạy các bộ môn toán, khoa học bằng tiếng Anh theo một khung chương trình chất lượng cao, được tích hợp một cách khoa học giữa chương trình phổ thông Việt Nam và chương trình Anh quốc, từ đó học sinh có thể thụ hưởng tính ưu việt của cả hai hệ thống giáo dục, với đầu ra là các chứng chỉ có giá trị công nhận quốc tế, tiêu biểu là chứng chỉ quốc tế Pearson Edexcel"- ông Hiếu cho biết.

Thành công của Đề án 5695 là tiền đề thực hiện Kết luận số 91

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, vừa qua, Bộ Chính trị cũng đưa ra Kết Luận 91, trong kết luận này chỉ đạo từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học. Việc triển khai thành công chương trình tiếng Anh tích hợp trong 10 năm qua đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo TP HCM trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ, và những thành tích của học sinh trong các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế ngày hôm nay cũng là một trong những minh chứng cụ thể về tính hiệu quả của chương trình, từ đó là cơ sở để tiếp tục mở rộng áp dụng chương trình, hiện thực hóa chỉ đạo của Kết luận 91 để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Ông Cao Thanh Bình – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP HCM (bìa phải) và Ông James Moran, đại diện EMG Education trao thưởng cho học sinh xuất sắc

Ông David Albon- Giám đốc phụ trách Chương trình Quốc tế của Tập đoàn Giáo dục Pearson, cho biết thành công của Đề án 5695 được thể hiện rõ qua những thành tích nổi bật của học sinh chương trình. Với môn toán International GCSE, nếu như năm 2019, có 75% học sinh đạt điểm 7-9, mức điểm xuất sắc theo thang điểm quốc tế, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu là 55%, thì đến năm 2024, tỉ lệ đạt điểm xuất sắc của học sinh Việt Nam đã tăng lên 84%, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 54%. Đáng nói nhất, ở môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai International GCSE, tỉ lệ học sinh đạt mức xuất sắc của năm là 54%, vượt trội hoàn toàn so với tỉ lệ toàn cầu là 25%. "Với Kết luận 91 của Bộ Chính trị Việt Nam về việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, chúng ta có thể thấy rằng chương trình tiếng Anh tich hợp chính là một điển hình đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam"- Ông David Albon, nói.