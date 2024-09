Quà tặng đặc biệt tri ân bạn đọc VIP

Theo đó, 500 bạn đọc đăng ký tài khoản "Dành cho bạn đọc VIP" đầu tiên sẽ nhận ngay gói đọc báo miễn phí 3 tháng (100.000 đồng/gói). 100 bạn đọc mua gói đọc báo hoặc trả phí đọc bài viết lẻ sẽ được tặng mã giảm giá 100.000 đồng của sàn thương mại điện tử Shopee.



Ngoài ra, 10 bạn đọc đầu tiên đăng ký gói đọc báo 12 tháng sẽ nhận ngay voucher 500.000 đồng từ Vinamilk. 22 bạn đọc nhanh tay mua gói 24 tháng chỉ với 500.000 đồng sẽ nhận ngay voucher du lịch Sun World trị giá 750.000 - 1.100.000 đồng để khám phá các điểm đến tuyệt đẹp từ Sun World Hạ Long, Sun World Bà Nà Hills đến Sun World Hòn Thơm, Sun World Bà Đen Mountain.

Đặc biệt, bạn đọc sẽ được mua gói đọc báo "Dành cho bạn đọc VIP" với mức giá giảm 33% - 50%. Cụ thể, gói 30 ngày giá chỉ còn 50.000 đồng; gói 3 tháng chỉ 100.000 đồng, gói 6 tháng chỉ 200.000 đồng, gói 12 tháng giảm giá 50% còn 300.000 đồng và gói 24 tháng chỉ 500.000 đồng.

Các gói đọc báo “Dành cho bạn đọc VIP” từ 1 đến 24 tháng đều được giảm giá 33% - 50%Đồ họa: VỆ LOAN

Đáng chú ý, khi bạn đọc mua gói đọc báo "Dành cho bạn đọc VIP" từ 1 tháng trở lên sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng để tìm ra 11 bạn đọc may mắn nhận được thẻ taxi Xanh SM trị giá 2 triệu đồng.

Thu phí đọc báo điện tử đã và đang là xu hướng phổ biến của báo chí thế giới với nhiều tờ báo thành công như The Wall Street Journal, The New York Times (Mỹ), Dagbladet (Na Uy), Handelsblatt (Đức), Financial Times (Anh), Maverick (Nam Phi)... Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc thu phí đọc báo còn khá mới mẻ và gặp nhiều khó khăn.

Từ ngày 28-7-2022, cổng thu phí đọc báo điện tử Người Lao Động với tên gọi "Dành cho bạn đọc VIP" chính thức ra mắt tại lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập báo. Đây là chuyên mục dành cho độc giả trả phí để đọc những sản phẩm báo chí đặc biệt, chất lượng, chuyên sâu trong nước và quốc tế. Với dịch vụ này, Báo Người Lao Động đã tiên phong trong các nhật báo tại Việt Nam và trong "làng" báo phía Nam triển khai thu phí đọc báo với phân khúc tác phẩm chất lượng cao. Nguồn thu từ chuyên mục thu phí này là động lực lớn để báo tiếp tục đầu tư, sản xuất những tuyến bài đặc sắc, công phu với cách thể hiện hấp dẫn nhằm phục vụ bạn đọc tốt hơn.