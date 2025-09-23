Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn

Minh Khuê

(NLĐO) – Sau "Người bất tử" năm 2018, Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh rộng với phim tâm lý, ly kỳ "Trái tim què quặt".

Quách Ngọc Ngoan tìm thấy lửa, cảm xúc sau khi gặp Triết của "Trái tim què quặt" 

Nhà sản xuất phim "Trái tim què quặt" tung hình ảnh, video clip quảng bá. Trong đó, Quách Ngọc Ngoan vào vai Triết, người chồng bí ẩn của nhân vật Xuân do nữ diễn viên Xuân Văn thể hiện.

Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn- Ảnh 1.

Quách Ngọc Ngoan bên người đẹp Xuân Văn

Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn- Ảnh 2.

Quách Ngọc Ngoan và vai Triết còn Xuân Văn vai Xuân

Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn- Ảnh 3.

Triết là người chồng bí ẩn của Xuân

Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn- Ảnh 4.

Quách Ngọc Ngoan hé lộ Triết là nhân vật cứu lấy cảm xúc của anh

"Trong 7 năm qua, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời và các kịch bản nhưng gần như bị mất lửa, mất cảm xúc với các nhân vật mà mình tiếp nhận. Khi đó, tôi nhận ra mình không tìm được cách để kể câu chuyện của nhân vật đó trên màn ảnh. Điều đó làm tôi rất sợ ảnh hưởng đến mọi người và chất lượng của phim nên gần như vắng mặt. Cho đến khi tôi gặp Triết, một nhân vật nhiều sức nặng, có sự mới lạ nhưng cũng có sự quen thuộc. Hơn hết, Triết là nhân vật cứu lấy cảm xúc của tôi. Tôi khi nhận ra bản thân muốn kể mọi người nghe về câu chuyện tình yêu của Triết và những rối ren xoay quanh anh ta" – Quách Ngọc Ngoan trải lòng.

Sở hữu gương mặt gai góc, cách diễn trầm tĩnh và có chiều sâu, Quách Ngọc Ngoan gây ấn tượng mạnh với người xem, nhất là khi diễn bằng ánh mắt, tạo được sự bí ẩn cho nhân vật. Và việc đặt một Quách Ngọc Ngoan khó đoán bên cạnh một Xuân Văn xinh đẹp, nữ tính, phần nào mang lại vẻ đối lập cần thiết cho cặp đôi Triết và Xuân.

Tung đồng loạt 2 clip quảng bá cho phim lấy cảm hứng từ "Nỗi đau của người thiếu nữ"

Ngoài Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, phim còn có Nhật Linh và Việt Hưng tham gia. Nhà sản xuất tạo sự độc đáo khi tung ra đồng thời đến 2 video clip quảng bá. Trong đó, video clip đầu kể chuyện tình Sơn và Ánh do Nhật Linh và Việt Hưng thủ diễn, đan xen là phân cảnh tai nạn xe hơi. Đến video clip thứ 2 lại mở ra câu hỏi quanh những rạn nứt, ngờ vực của cặp đôi Triết và Xuân.

Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn- Ảnh 6.

Việt Hưng thủ diễn vai Sơn

Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn- Ảnh 7.

Nhật Linh hóa thân thành Ánh

Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn- Ảnh 8.

Cả hai say đắm nhau

Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn- Ảnh 9.

Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn- Ảnh 10.

Video clip đầu của phim

Video clip thứ hai

Hai video clip hoàn toàn khác nhau nhưng lại có cùng một phân cảnh kết. Điều này đặt ra câu hỏi nếu kết hợp cả hai thành một đoạn liền mạch, liệu người xem có tìm ra được câu trả lời về bí ẩn đang được cài cắm bên trong không?

"Trái tim què quặt" do Quốc Công đạo diễn. Nội dung được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết kinh điển cùng tên (Tên tiếng Pháp: À cloche coeur) của nhà văn Catherine Arley. Trong đó, "À cloche" nằm trong câu thành ngữ "À cloche pied" của Pháp nghĩa là lò cò một chân và tác giả Catherine thay chữ "pied" bằng "coeur" như một cách ám chỉ về sự "khiếm khuyết trong trái tim".

Sau khi gây tiếng vang tại Pháp, tác phẩm phát hành tại Việt Nam với tên gọi "Nỗi đau của người thiếu nữ" và từng được chuyển thể thành kịch nói với tên "Giờ của quỷ" do đạo diễn Việt Linh biên kịch.

"Trái tim què quặt" kể về câu chuyện của những con người sinh sống tại thị trấn yên bình. Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng bị xáo trộn khi một thi thể bị sát hại táo tợn được phát hiện và những nghi ngờ bắt đầu đổ dồn lên người thân của nạn nhân. Tác phẩm ra rạp từ 7-11.

Tin liên quan

Quách Ngọc Ngoan thấy thương những người săm soi mình

Quách Ngọc Ngoan thấy thương những người săm soi mình

(NLĐO) - Quách Ngọc Ngoan thừa nhận đã nên duyên chồng vợ với Phượng Chanel và có bé gái 8 tháng tuổi. Vừa qua, anh nhận giải quán quân Tình bolero 2020 quyết định theo nghiệp ca hát

Quách Ngọc Ngoan: Hãy nhớ thật sâu để quên thật mau!

(NLĐO) - Quách Ngọc Ngoan cho biết anh thích chinh phục những việc khó khăn trong cuộc sống. Có lẽ chính vì điều này mà anh từng đôi lần thất tình, vụn vỡ trong tình yêu.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ và mong chủ nợ cho thời gian

(NLĐO)- Chia sẻ với truyền thông, diễn viên Quách Ngọc Ngoan thừa nhận đã vỡ nợ và mong chủ nợ cho thời gian để trả nợ dần.

Quách Ngọc Ngoan Xuân Văn Trái tim què quặt tái xuất màn ảnh rộng 7 năm vắng bóng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo