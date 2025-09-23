Quách Ngọc Ngoan tái xuất bên người đẹp Xuân Văn

Quách Ngọc Ngoan tìm thấy lửa, cảm xúc sau khi gặp Triết của "Trái tim què quặt"

Nhà sản xuất phim "Trái tim què quặt" tung hình ảnh, video clip quảng bá. Trong đó, Quách Ngọc Ngoan vào vai Triết, người chồng bí ẩn của nhân vật Xuân do nữ diễn viên Xuân Văn thể hiện.

Quách Ngọc Ngoan bên người đẹp Xuân Văn

Quách Ngọc Ngoan và vai Triết còn Xuân Văn vai Xuân

Triết là người chồng bí ẩn của Xuân

Quách Ngọc Ngoan hé lộ Triết là nhân vật cứu lấy cảm xúc của anh

"Trong 7 năm qua, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời và các kịch bản nhưng gần như bị mất lửa, mất cảm xúc với các nhân vật mà mình tiếp nhận. Khi đó, tôi nhận ra mình không tìm được cách để kể câu chuyện của nhân vật đó trên màn ảnh. Điều đó làm tôi rất sợ ảnh hưởng đến mọi người và chất lượng của phim nên gần như vắng mặt. Cho đến khi tôi gặp Triết, một nhân vật nhiều sức nặng, có sự mới lạ nhưng cũng có sự quen thuộc. Hơn hết, Triết là nhân vật cứu lấy cảm xúc của tôi. Tôi khi nhận ra bản thân muốn kể mọi người nghe về câu chuyện tình yêu của Triết và những rối ren xoay quanh anh ta" – Quách Ngọc Ngoan trải lòng.

Sở hữu gương mặt gai góc, cách diễn trầm tĩnh và có chiều sâu, Quách Ngọc Ngoan gây ấn tượng mạnh với người xem, nhất là khi diễn bằng ánh mắt, tạo được sự bí ẩn cho nhân vật. Và việc đặt một Quách Ngọc Ngoan khó đoán bên cạnh một Xuân Văn xinh đẹp, nữ tính, phần nào mang lại vẻ đối lập cần thiết cho cặp đôi Triết và Xuân.

Tung đồng loạt 2 clip quảng bá cho phim lấy cảm hứng từ "Nỗi đau của người thiếu nữ"

Ngoài Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, phim còn có Nhật Linh và Việt Hưng tham gia. Nhà sản xuất tạo sự độc đáo khi tung ra đồng thời đến 2 video clip quảng bá. Trong đó, video clip đầu kể chuyện tình Sơn và Ánh do Nhật Linh và Việt Hưng thủ diễn, đan xen là phân cảnh tai nạn xe hơi. Đến video clip thứ 2 lại mở ra câu hỏi quanh những rạn nứt, ngờ vực của cặp đôi Triết và Xuân.

Việt Hưng thủ diễn vai Sơn

Nhật Linh hóa thân thành Ánh

Cả hai say đắm nhau

Video clip đầu của phim

Video clip thứ hai

Hai video clip hoàn toàn khác nhau nhưng lại có cùng một phân cảnh kết. Điều này đặt ra câu hỏi nếu kết hợp cả hai thành một đoạn liền mạch, liệu người xem có tìm ra được câu trả lời về bí ẩn đang được cài cắm bên trong không?

"Trái tim què quặt" do Quốc Công đạo diễn. Nội dung được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết kinh điển cùng tên (Tên tiếng Pháp: À cloche coeur) của nhà văn Catherine Arley. Trong đó, "À cloche" nằm trong câu thành ngữ "À cloche pied" của Pháp nghĩa là lò cò một chân và tác giả Catherine thay chữ "pied" bằng "coeur" như một cách ám chỉ về sự "khiếm khuyết trong trái tim".

Sau khi gây tiếng vang tại Pháp, tác phẩm phát hành tại Việt Nam với tên gọi "Nỗi đau của người thiếu nữ" và từng được chuyển thể thành kịch nói với tên "Giờ của quỷ" do đạo diễn Việt Linh biên kịch.

"Trái tim què quặt" kể về câu chuyện của những con người sinh sống tại thị trấn yên bình. Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng bị xáo trộn khi một thi thể bị sát hại táo tợn được phát hiện và những nghi ngờ bắt đầu đổ dồn lên người thân của nạn nhân. Tác phẩm ra rạp từ 7-11.