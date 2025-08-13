Quách Ngọc Ngoan tái xuất, tham gia casting dự án điện ảnh "Trại buôn người"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Quách Ngọc Ngoan tái xuất, tham gia casting dự án điện ảnh "Trại buôn người"

Thùy Trang

(NLĐO)- "Trại buôn người" và buổi casting lịch sử: Hơn 1.000 người tham gia hành trình "kể chuyện thật" về nạn buôn người.

Hơn 1.000 người, trong đó có Quách Ngọc Ngoan: hành trình sinh tồn khốc liệt!

Quách Ngọc Ngoan tái xuất, tham gia casting dự án điện ảnh Trại buôn người - Ảnh 1.

Quách Ngọc Ngoan tái xuất sau ồn ào

Lần đầu tiên, một sự kiện tuyển chọn diễn viên đã diễn ra như một chương trình thực tế sống còn, ghi dấu ấn chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Với con số vượt xa mọi dự kiến ban đầu, hơn 1.000 người, từ những ngôi sao đã có tên tuổi như Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Khả Ngân, Á hậu Minh Kiên cho đến những gương mặt mới đầy đam mê, đã đổ về tham dự. 

Đây không chỉ là một buổi casting thông thường, mà còn là một cuộc thử thách cam go, một mô hình sinh tồn có một không hai, mở ra một chương mới cho thể loại phim hành động – tội phạm – xã hội tại Việt Nam.

Điều làm nên sự khác biệt của buổi casting này chính là mô hình "sinh tồn" độc đáo. Thay vì chỉ đọc thoại hay diễn xuất trước máy quay, các thí sinh phải trải qua một loạt các thử thách thể chất và tinh thần được thiết kế đặc biệt. 

Điều này buộc họ phải bộc lộ bản năng, cảm xúc chân thật nhất của mình, những yếu tố then chốt cho một bộ phim hành động đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Điểm nhấn đầu tiên của buổi casting là trò chơi dân gian "Mèo vờn chuột" được nâng tầm thành một trải nghiệm sống còn. Trong một không gian được dàn dựng như một bãi tập luyện khắc nghiệt, các thí sinh hóa thân thành "những con chuột" và phải tìm cách thoát khỏi sự truy sát của "những con mèo" – những người đóng thế được đào tạo chuyên nghiệp.

Quách Ngọc Ngoan tái xuất, tham gia casting dự án điện ảnh Trại buôn người - Ảnh 2.

Sĩ Toàn và Long đẹp trai đi casting phim

Cảnh tượng diễn ra vô cùng kịch tính. Các "con chuột" phải vận dụng toàn bộ thể lực, sự nhanh nhẹn, và khả năng ứng biến để tồn tại. Trò chơi không chỉ kiểm tra phản xạ hay sức bền, mà còn là bài test tâm lý cực kỳ hiệu quả. 

Khi đối mặt với sự truy đuổi không ngừng, bản năng sinh tồn trỗi dậy, cảm xúc sợ hãi, quyết tâm chiến đấu, hay sự tuyệt vọng đều được bộc lộ một cách chân thật nhất. Ban giám khảo và khán giả được chứng kiến một cuộc chiến không khoan nhượng, nơi diễn viên không còn là diễn viên mà thực sự trở thành nhân vật của mình.

Quách Ngọc Ngoan tái xuất, tham gia casting dự án điện ảnh Trại buôn người - Ảnh 3.

Quách Ngọc Tuyên đi casting phim

Được sản xuất bởi Chói Entertainment, chỉ đạo bởi đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và biên kịch chính là nhà sản xuất Mèo Bích Trang, "Trại buôn người" ngay từ đầu đã định vị không chỉ là một bộ phim giải trí, mà gióng lên hồi chuông về thực trạng buôn người đang diễn ra ở các khu vực giáp biên. 

Chính vì thế, những người làm phim không đi tìm những ngôi sao. Họ đi tìm những "con người có khả năng sống thật, chiến đấu thật, và cùng chúng tôi kể câu chuyện thật".

Phim có Quách Ngọc Ngoan: hé lộ dàn giám khảo và khách mời “khủng” chưa từng có!

Quách Ngọc Ngoan tái xuất, tham gia casting dự án điện ảnh Trại buôn người - Ảnh 4.

Đình Hiếu bánh giò

Để đánh giá một dàn thí sinh đông đảo và đầy tài năng như vậy, ban tổ chức đã quy tụ một hội đồng giám khảo và khách mời danh tiếng, có sự am hiểu sâu sắc về điện ảnh và thực tế. Sự xuất hiện của đạo diễn Hoàng Nam, đạo diễn Cường Ngô bay thẳng từ Mỹ về, đã mang đến cái nhìn tinh tế và chuẩn mực điện ảnh. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị đặc biệt cho buổi casting chính là sự góp mặt của Phong Bụi và Nhân Gà Vlog – hai chiến binh thầm lặng đã và đang thực hiện các chiến dịch giải cứu nạn nhân buôn người ngoài đời thật.

Cùng với đó là các chuyên gia hành động hàng đầu như đạo diễn Nguyễn Quốc Thịnh với 40 năm kinh nghiệm, đạo diễn Dương Minh Chiến (Action C), và sự hiện diện của Thượng tá Trường Giang – đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân, đã củng cố thêm niềm tin vào chất lượng chuyên môn và tính chân thực của bộ phim.

Hơn cả phim ảnh: 1 cuộc gọi cộng đồng bùng nổ!

Quách Ngọc Ngoan tái xuất, tham gia casting dự án điện ảnh Trại buôn người - Ảnh 5.

Ekip buổi casting

 Tại buổi casting, nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã có những chia sẻ đầy cảm xúc. "Chúng tôi không đi tìm ngôi sao. Chúng tôi đi tìm 500 con người có khả năng sống thật, chiến đấu thật, và cùng chúng tôi kể câu chuyện thật, thật nhất có thể", đạo diễn Toni Dương Bảo Anh khẳng định. Lời chia sẻ này đã tóm gọn tinh thần cốt lõi của dự án.

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng sự kiện này để PR phim. Nhưng khi hơn 1.000 con người tự nguyện đến, chúng tôi hiểu: có hàng trăm người sẵn sàng cùng kể một câu chuyện đúng. Và chúng tôi sẽ tìm đủ cho mình 500 người – là 500 mảnh ghép, cùng chúng tôi hoàn thiện bộ phim này".

Quách Ngọc Ngoan tái xuất, tham gia casting dự án điện ảnh Trại buôn người - Ảnh 6.

Không khí buổi casting

Với một buổi casting được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô và mang đậm ý nghĩa xã hội, "Trại buôn người" đã chứng minh rằng một dự án tử tế, có chiều sâu và dũng cảm đi vào "vùng tối" của xã hội hoàn toàn có thể tạo ra làn sóng lan tỏa mạnh mẽ. Những thí sinh được chọn không chỉ là diễn viên, mà còn là những "nhân chứng" góp phần "kể lại nỗi đau" bằng hành động và điện ảnh. 

Phim dự kiến ra rạp vào quý 1-2026.

Tin liên quan

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ và mong chủ nợ cho thời gian

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ và mong chủ nợ cho thời gian

(NLĐO)- Chia sẻ với truyền thông, diễn viên Quách Ngọc Ngoan thừa nhận đã vỡ nợ và mong chủ nợ cho thời gian để trả nợ dần.

Quách Ngọc Ngoan Trại buôn người casting diễn viên cho Trại buôn người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo