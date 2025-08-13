Quách Ngọc Ngoan tái xuất, tham gia casting dự án điện ảnh "Trại buôn người"

Hơn 1.000 người, trong đó có Quách Ngọc Ngoan: hành trình sinh tồn khốc liệt!

Quách Ngọc Ngoan tái xuất sau ồn ào

Lần đầu tiên, một sự kiện tuyển chọn diễn viên đã diễn ra như một chương trình thực tế sống còn, ghi dấu ấn chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Với con số vượt xa mọi dự kiến ban đầu, hơn 1.000 người, từ những ngôi sao đã có tên tuổi như Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Khả Ngân, Á hậu Minh Kiên cho đến những gương mặt mới đầy đam mê, đã đổ về tham dự.

Đây không chỉ là một buổi casting thông thường, mà còn là một cuộc thử thách cam go, một mô hình sinh tồn có một không hai, mở ra một chương mới cho thể loại phim hành động – tội phạm – xã hội tại Việt Nam.

Điều làm nên sự khác biệt của buổi casting này chính là mô hình "sinh tồn" độc đáo. Thay vì chỉ đọc thoại hay diễn xuất trước máy quay, các thí sinh phải trải qua một loạt các thử thách thể chất và tinh thần được thiết kế đặc biệt.

Điều này buộc họ phải bộc lộ bản năng, cảm xúc chân thật nhất của mình, những yếu tố then chốt cho một bộ phim hành động đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Điểm nhấn đầu tiên của buổi casting là trò chơi dân gian "Mèo vờn chuột" được nâng tầm thành một trải nghiệm sống còn. Trong một không gian được dàn dựng như một bãi tập luyện khắc nghiệt, các thí sinh hóa thân thành "những con chuột" và phải tìm cách thoát khỏi sự truy sát của "những con mèo" – những người đóng thế được đào tạo chuyên nghiệp.

Sĩ Toàn và Long đẹp trai đi casting phim

Cảnh tượng diễn ra vô cùng kịch tính. Các "con chuột" phải vận dụng toàn bộ thể lực, sự nhanh nhẹn, và khả năng ứng biến để tồn tại. Trò chơi không chỉ kiểm tra phản xạ hay sức bền, mà còn là bài test tâm lý cực kỳ hiệu quả.

Khi đối mặt với sự truy đuổi không ngừng, bản năng sinh tồn trỗi dậy, cảm xúc sợ hãi, quyết tâm chiến đấu, hay sự tuyệt vọng đều được bộc lộ một cách chân thật nhất. Ban giám khảo và khán giả được chứng kiến một cuộc chiến không khoan nhượng, nơi diễn viên không còn là diễn viên mà thực sự trở thành nhân vật của mình.

Quách Ngọc Tuyên đi casting phim

Được sản xuất bởi Chói Entertainment, chỉ đạo bởi đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và biên kịch chính là nhà sản xuất Mèo Bích Trang, "Trại buôn người" ngay từ đầu đã định vị không chỉ là một bộ phim giải trí, mà gióng lên hồi chuông về thực trạng buôn người đang diễn ra ở các khu vực giáp biên.

Chính vì thế, những người làm phim không đi tìm những ngôi sao. Họ đi tìm những "con người có khả năng sống thật, chiến đấu thật, và cùng chúng tôi kể câu chuyện thật".

Phim có Quách Ngọc Ngoan: hé lộ dàn giám khảo và khách mời “khủng” chưa từng có!

Đình Hiếu bánh giò

Để đánh giá một dàn thí sinh đông đảo và đầy tài năng như vậy, ban tổ chức đã quy tụ một hội đồng giám khảo và khách mời danh tiếng, có sự am hiểu sâu sắc về điện ảnh và thực tế. Sự xuất hiện của đạo diễn Hoàng Nam, đạo diễn Cường Ngô bay thẳng từ Mỹ về, đã mang đến cái nhìn tinh tế và chuẩn mực điện ảnh. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị đặc biệt cho buổi casting chính là sự góp mặt của Phong Bụi và Nhân Gà Vlog – hai chiến binh thầm lặng đã và đang thực hiện các chiến dịch giải cứu nạn nhân buôn người ngoài đời thật.

Cùng với đó là các chuyên gia hành động hàng đầu như đạo diễn Nguyễn Quốc Thịnh với 40 năm kinh nghiệm, đạo diễn Dương Minh Chiến (Action C), và sự hiện diện của Thượng tá Trường Giang – đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân, đã củng cố thêm niềm tin vào chất lượng chuyên môn và tính chân thực của bộ phim.

Hơn cả phim ảnh: 1 cuộc gọi cộng đồng bùng nổ!

Ekip buổi casting

Tại buổi casting, nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã có những chia sẻ đầy cảm xúc. "Chúng tôi không đi tìm ngôi sao. Chúng tôi đi tìm 500 con người có khả năng sống thật, chiến đấu thật, và cùng chúng tôi kể câu chuyện thật, thật nhất có thể", đạo diễn Toni Dương Bảo Anh khẳng định. Lời chia sẻ này đã tóm gọn tinh thần cốt lõi của dự án.

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng sự kiện này để PR phim. Nhưng khi hơn 1.000 con người tự nguyện đến, chúng tôi hiểu: có hàng trăm người sẵn sàng cùng kể một câu chuyện đúng. Và chúng tôi sẽ tìm đủ cho mình 500 người – là 500 mảnh ghép, cùng chúng tôi hoàn thiện bộ phim này".

Không khí buổi casting

Với một buổi casting được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô và mang đậm ý nghĩa xã hội, "Trại buôn người" đã chứng minh rằng một dự án tử tế, có chiều sâu và dũng cảm đi vào "vùng tối" của xã hội hoàn toàn có thể tạo ra làn sóng lan tỏa mạnh mẽ. Những thí sinh được chọn không chỉ là diễn viên, mà còn là những "nhân chứng" góp phần "kể lại nỗi đau" bằng hành động và điện ảnh.

Phim dự kiến ra rạp vào quý 1-2026.