Quận 1 - TP HCM công bố kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể ở mầm non, lớp 1, lớp 6, như sau:

Chỉ tiêu mầm non

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 cụ thể ở các trường

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 chương trình tiếng Anh tích hợp ở các trường tại quận 1

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp

Theo UBND quận 1, ở bậc mầm non: Trường Mầm non Bé Ngoan, Mầm non Bến Thành, Mầm non 30/4 tiếp tục thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” và tuyển sinh toàn TP.

Trường Mầm non Bé Ngoan tổ chức nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi. Trường Mầm non Bến Thành tổ chức nhận trẻ từ 13 đến 18 tháng tuổi. Căn cứ nhu cầu của cha mẹ trẻ và nhu cầu của đơn vị, các trường mầm non có thể cho trẻ làm quen với trường lớp trong thời gian hè.



Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1- TP HCM

Đối với tuyển sinh lớp 1: Huy động 100% trẻ 6 tuổi đang cư trú địa bàn vào học lớp 1 theo danh sách do Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận quy định trên cơ sở danh sách thống kê, rà soát của các phường và các trường mầm non. Trường hợp các trường còn thiếu chỉ tiêu so với Kế hoạch tuyển sinh ban đầu, việc bổ sung phải được Ban chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp phê duyệt, đảm bảo tối đa quyền lợi học sinh và phù hợp với khả năng tiếp nhận, điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị.



Đối với tuyển sinh vào lớp 6: Đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh trong độ tuổi quy định có “nơi ở hiện tại” trên địa bàn và đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học được vào học lớp 6. Trường hợp các trường còn thiếu chỉ tiêu so với Kế hoạch tuyển sinh ban đầu, việc bổ sung phải được Ban chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp phê duyệt, đảm bảo tối đa quyền lợi học sinh và phù hợp với khả năng tiếp nhận, điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị. Đối với học sinh hòa nhập có “nơi ở hiện tại” ngoài quận, nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh liên hệ về các trường trung học cơ sở tại quận, huyện mà học sinh đang cư trú thực tế...

Kế hoạch và thời gian cụ thể: