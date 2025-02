Quận 10 - TP HCM ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2025

Sáng 15-2, Ban An toàn giao thông quận 10 – TP HCM tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2025 với chủ đề "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai".

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận 10 Huỳnh Văn Tâm đã phát động lễ ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân quận 10 tham dự lễ phát động ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2025

Theo đó, phấn đấu trong năm 2025, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2024; phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn nói riêng và nếp sống văn minh đô thị nói chung trong cộng đồng dân cư trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch UBND quận 10 Huỳnh Văn Tâm phát động lễ ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025

Phó Chủ tịch UBND quận 10 yêu cầu các ban, ngành cần phải xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung cho từng mục tiêu, phối hợp đồng bộ các giải pháp trong tổ chức thực hiện.

Bằng nhiều phương thức như băng rôn, pa nô, tờ bướm, họp dân phố, tọa đàm, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tờ tin Quận 10, Cổng thông tin điện tử quận 10), tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng quận 10 đã ra quân diễu hành để tuyên truyền người dân tham gia nâng cao ý thức khi tham gia giao thông

Từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị. Theo đó, các cơ quan chức năng, UBND 11 phường rà soát, kịp thời đề xuất với các sở, ngành chức năng kịp thời sửa chữa những bất cập, hư hỏng về cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ.

Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Phó Chủ tịch UBND quận 10 đề nghị Đội CSGT Bàn Cờ, Đội CSGT Chợ Lớn, Công an 11 phường, Đội Quản lý trật tự Đô thị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Đối với các hành vi chiếm dụng lòng, lề đường trái phép, ngoài việc tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở, cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm để tạo thông thoáng, bảo đảm an toàn cho người đi bộ và bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng quận 10 đã ra quân diễu hành để tuyên truyền trực quan, sinh động đến người dân tham gia nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện các quy tắc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.