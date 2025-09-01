HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quán cà phê "ẩn mình" giữa Cần Thơ như Đà Lạt thu nhỏ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO)- Tuy nằm trong hẻm nhưng quán cà phê Ông Quan có không gian rộng lớn, mang đậm hơi thở Đà Lạt giữa lòng TP Cần Thơ nhộn nhịp.

Ẩn mình trong một con hẻm trên đường 30-4 (phường Tân An, TP Cần Thơ), quán cà phê Ông Quan như một "bí mật" chờ được khám phá. Từ lối vào khiêm tốn, ai cũng ngỡ ngàng trước không gian rộng rãi bất ngờ mở ra phía sau.

Quán cà phê "giấu mình" giữa Cần Thơ khiến ai bước vào cũng ngỡ lạc đến Đà Lạt - Ảnh 1.

Quán cà phê "giấu mình" giữa Cần Thơ khiến ai bước vào cũng ngỡ lạc đến Đà Lạt - Ảnh 2.

Quán cà phê "giấu mình" giữa Cần Thơ khiến ai bước vào cũng ngỡ lạc đến Đà Lạt - Ảnh 3.

Quán cà phê "giấu mình" giữa Cần Thơ khiến ai bước vào cũng ngỡ lạc đến Đà Lạt - Ảnh 4.

Quán cà phê bố trí nơi khách ngồi thưởng thức cà phê rất thoáng đãng

Không gian quán được thiết kế tinh tế như thu nhỏ cả một Đà Lạt thơ mộng về giữa lòng TP Cần Thơ náo nhiệt. Ngôi nhà gỗ xinh xắn nằm giữa những con suối nhân tạo, trong nhà trang trí bàn ghế mộc mạc để khách cảm nhận sự giản dị. Từ đây, khách vừa nhâm nhi thức uống, vừa nhìn xung quanh với không gian đầy màu sắc của hoa và nhiều tiểu cảnh.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của quán chính là con đường hoa cẩm tú cầu thơ mộng. Những cánh hoa đủ màu sắc trang trí hai bên đường tạo nên khung cảnh lãng mạn như trong những bộ phim Hàn Quốc.

Nhiều cô gái trẻ diện váy đầm xinh xắn, nô nức đến đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp như đang thực sự dạo bước trên những con đường Đà Lạt mộng mơ.

Quán cà phê "giấu mình" giữa Cần Thơ khiến ai bước vào cũng ngỡ lạc đến Đà Lạt - Ảnh 5.

Quán cà phê "giấu mình" giữa Cần Thơ khiến ai bước vào cũng ngỡ lạc đến Đà Lạt - Ảnh 6.

Quán cà phê "giấu mình" giữa Cần Thơ khiến ai bước vào cũng ngỡ lạc đến Đà Lạt - Ảnh 7.

Quán cà phê "giấu mình" giữa Cần Thơ khiến ai bước vào cũng ngỡ lạc đến Đà Lạt - Ảnh 8.

Quán cà phê "giấu mình" giữa Cần Thơ khiến ai bước vào cũng ngỡ lạc đến Đà Lạt - Ảnh 9.

Nơi đây là điểm đến lý tưởng để chụp hình

Chị Trần Thị Thu Hà, 22 tuổi, một khách quen của quán, chia sẻ: "Tôi bị mê hoặc bởi cách quán thay đổi trang trí theo từng mùa. Mỗi lần đến đây như được du lịch một chuyến ngắn, vừa thưởng thức cà phê thơm ngon vừa có được những bức ảnh tuyệt đẹp. Cuối tuần nào tôi cũng rủ bạn bè đến đây để tận hưởng không khí trong lành và bình yên này".

Quán cà phê "giấu mình" giữa Cần Thơ khiến ai bước vào cũng ngỡ lạc đến Đà Lạt - Ảnh 10.

Con đường cẩm tú cầu là điểm nhấn của quán

Quán cà phê "giấu mình" giữa Cần Thơ khiến ai bước vào cũng ngỡ lạc đến Đà Lạt - Ảnh 11.

Nhiều cô gái ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa con đường trang trí cẩm tú cầu. Ảnh: Facebook

Trong khi đó, ông Võ Anh Huy (50 tuổi; ngụ phường Ninh Kiều) cho hay do quán gần nhà nên cuối tuần nào ông cũng đưa mẹ và vợ con đến đây thư giãn.

"Thức uống và món ăn không quá đắt lại có không gian rộng rãi, xanh mát cho cả nhà vui chơi. Vào đây giúp mọi người tạm quên đi nhịp sống hối hả để đắm mình trong không gian thơ mộng, như được sống chậm lại giữa lòng thành phố".

Tin liên quan

Đà Lạt nói về việc dừng xe điện, xe ngựa quanh hồ Xuân Hương

Đà Lạt nói về việc dừng xe điện, xe ngựa quanh hồ Xuân Hương

(NLĐO) - UBND TP Đà Lạt đang xem xét việc đưa xe ngựa vào hoạt động trong một số khu, điểm du lịch hoặc các con đường phù hợp hơn là quanh hồ Xuân Hương.

Cần Thơ: Nấu chiếc bánh chưng nặng gần 1,6 tấn làm lễ Giỗ tổ Hùng Vương

(NLĐO) - Chi phí thực hiện chiếc bánh chưng nặng gần 1,6 tấn chuẩn bị cho lễ Giỗ tổ Hùng Vương, đến thời điểm này là 137 triệu đồng.

VIDEO: Thích thú với nghề đánh võng chuối bên cồn ở Cần Thơ

(NLĐO) - Nghề đánh võng chuối của Bàn Thị Xiếu làm du khách rất thích thú khi tham quan cồn Sơn ở TP Cần Thơ.

    Thông báo