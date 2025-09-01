Ẩn mình trong một con hẻm trên đường 30-4 (phường Tân An, TP Cần Thơ), quán cà phê Ông Quan như một "bí mật" chờ được khám phá. Từ lối vào khiêm tốn, ai cũng ngỡ ngàng trước không gian rộng rãi bất ngờ mở ra phía sau.

Quán cà phê bố trí nơi khách ngồi thưởng thức cà phê rất thoáng đãng

Không gian quán được thiết kế tinh tế như thu nhỏ cả một Đà Lạt thơ mộng về giữa lòng TP Cần Thơ náo nhiệt. Ngôi nhà gỗ xinh xắn nằm giữa những con suối nhân tạo, trong nhà trang trí bàn ghế mộc mạc để khách cảm nhận sự giản dị. Từ đây, khách vừa nhâm nhi thức uống, vừa nhìn xung quanh với không gian đầy màu sắc của hoa và nhiều tiểu cảnh.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của quán chính là con đường hoa cẩm tú cầu thơ mộng. Những cánh hoa đủ màu sắc trang trí hai bên đường tạo nên khung cảnh lãng mạn như trong những bộ phim Hàn Quốc.

Nhiều cô gái trẻ diện váy đầm xinh xắn, nô nức đến đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp như đang thực sự dạo bước trên những con đường Đà Lạt mộng mơ.

Nơi đây là điểm đến lý tưởng để chụp hình

Chị Trần Thị Thu Hà, 22 tuổi, một khách quen của quán, chia sẻ: "Tôi bị mê hoặc bởi cách quán thay đổi trang trí theo từng mùa. Mỗi lần đến đây như được du lịch một chuyến ngắn, vừa thưởng thức cà phê thơm ngon vừa có được những bức ảnh tuyệt đẹp. Cuối tuần nào tôi cũng rủ bạn bè đến đây để tận hưởng không khí trong lành và bình yên này".

Con đường cẩm tú cầu là điểm nhấn của quán

Nhiều cô gái ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa con đường trang trí cẩm tú cầu. Ảnh: Facebook

Trong khi đó, ông Võ Anh Huy (50 tuổi; ngụ phường Ninh Kiều) cho hay do quán gần nhà nên cuối tuần nào ông cũng đưa mẹ và vợ con đến đây thư giãn.

"Thức uống và món ăn không quá đắt lại có không gian rộng rãi, xanh mát cho cả nhà vui chơi. Vào đây giúp mọi người tạm quên đi nhịp sống hối hả để đắm mình trong không gian thơ mộng, như được sống chậm lại giữa lòng thành phố".