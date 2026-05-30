Pháp luật

Quán cà phê nổi tiếng Đà Nẵng tan hoang vì bị du khách đập phá

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Một quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng bị du khách nước ngoài đập phá, phải tạm đóng cửa để khắc phục hậu quả.

Ngày 30-5, lãnh đạo UBND phường Hải Châu, TP Đà Nẵng xác nhận các lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc một du khách nước ngoài đập phá tài sản tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong.

Khách nước ngoài nổi loạn, đập phá quán cà phê giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, tối 29-5, khi quán đang hoạt động bình thường, nam du khách bất ngờ đứng dậy, cởi áo rồi liên tiếp đạp đổ bàn ghế bên trong quán.

Hành động này khiến nhân viên và nhiều khách đang có mặt hoảng sợ, nhanh chóng rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Nhiều người đã dùng điện thoại ghi lại diễn biến vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội.Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức sơ tán người dân và khách ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khách nước ngoài nổi loạn, đập phá quán cà phê giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 2.

Khách nước ngoài nổi loạn, đập phá quán cà phê giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 3.

Quán cà phê trung tâm Đà Nẵng tan hoang vì bị nam du khách đập phá

Nam du khách sau đó bị khống chế để ngăn chặn hành vi tiếp tục phá hoại tài sản.

Theo ghi nhận, sau vụ việc, nhiều tài sản trong quán bị hư hỏng. Bàn ghế ngổn ngang, cửa kính vỡ nát, nhiều máy móc và vật dụng trang trí bị ảnh hưởng.

Đại diện quán cà phê cho biết một số thiết bị có giá trị như máy pha cà phê, máy xay cùng nhiều tài sản khác bị hư hỏng nặng.

Được biết, cơ sở bị đập phá là một trong những quán cà phê nổi tiếng với giới trẻ Đà Nẵng.

Hiện quán đã thông báo tạm đóng cửa để khắc phục thiệt hại, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lý do người đàn ông ngoại quốc mang súng quân dụng bên người

(NLĐO) - Mâu thuẫn với khách ở quán bar, người đàn ông ngoại quốc liền rút súng ra dằn mặt.

Đà Nẵng quán cà phê du khách nước ngoài đập phá
