Quản chặt thị trường bánh trung thu

Còn hơn 1 tháng nữa là đến rằm tháng 8 âm lịch, thị trường bánh trung thu bắt đầu sôi động. Không chỉ các quầy hàng trên đường phố, bánh trung thu với đủ loại phân khúc còn được rao bán rầm rộ trên nhiều sàn thương mại điện tử hay mạng xã hội.

Khởi động sớm

Trưa 26-8, thương hiệu bánh trung thu L.T đã livestream bán hàng với hàng trăm người xem cùng lúc.

Bắt "trend" dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9 và sự kiện A80, cơ sở L.T tung ra mẫu hộp đựng bánh hình trống đồng và bản đồ Việt Nam, thu hút rất đông người xem và cho vào giỏ hàng, đợi có voucher chốt đơn. Hộp bánh này có 6 chiếc, mỗi chiếc 80 g với nhiều loại nhân khác nhau, được giới thiệu để khách hàng đặt làm nhằm bảo đảm tươi ngon. Giá gốc mỗi hộp bánh 160.000 đồng nhưng khuyến mãi chỉ còn 145.000 đồng.

Đại diện Công ty CP Bánh Givral cho biết vừa giới thiệu bộ sản phẩm bánh trung thu Givral 2025 vào đầu tháng 8. Sản phẩm được phân phối tại hệ thống 36 cửa hàng ở TP HCM, Hà Nội cùng các nền tảng bán hàng trực tuyến; được thị trường đón nhận khá tốt.

Khách hàng mua bánh trung thu tại một cửa hàng chính thức. Ảnh: AN NA

Nhóm khách hàng trẻ và doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến chất lượng và giá trị tinh thần khi chọn bánh trung thu. "Givral đã chuẩn bị sản lượng phù hợp, đa dạng mẫu mã và kênh phân phối để đáp ứng tốt nhất cho mùa trung thu" - đại diện thương hiệu này thông tin.

Theo bà Đặng Trần Cẩm Vân, người sáng lập Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ V.E.V (Le Chef), Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT), các thương hiệu bánh trung thu "minh bạch" đang được hưởng lợi sau khi cơ quan chức năng đưa sản phẩm "nhà làm", cũng như các loại bánh không nhãn mác, vào tầm ngắm về việc chấp hành đầy đủ quy định an toàn thực phẩm và nghĩa vụ thuế. "Năm nay, thị trường có vẻ chậm hơn các năm nhưng các sản phẩm mới, tiếp thị đúng phân khúc vẫn bán tốt" - bà Vân nhận xét.

Kiểm soát chặt

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, cho biết sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra mặt hàng bánh trung thu trong mùa cao điểm năm nay. Trong đó, đặc biệt chú trọng các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và những đơn vị chuyên bán online.

"Các cơ sở sản xuất - kinh doanh bánh trung thu nên chủ động chấp hành quy định về an toàn thực phẩm nếu không muốn bị phạt. Hiện nay, các mức phạt đều rất cao" - bà Lan khuyến cáo.

Song song với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, TP HCM cũng đưa ra một công cụ mới, giúp người tiêu dùng có thêm căn cứ khi chọn mua bánh trung thu, đó là "Tick xanh trách nhiệm". Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, "Tick xanh trách nhiệm" được xem như một công cụ nhận diện sản phẩm an toàn, đồng thời tạo sức ép để doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc các quy định.

"Tháng 9-2025, TP HCM sẽ chính thức phát động chương trình này và chọn bánh trung thu làm nhóm hàng khởi động. Chương trình được triển khai đồng bộ tại hệ thống phân phối hiện đại và mở rộng tới các cơ sở, hộ sản xuất - kinh doanh, hình thành chuỗi liên kết kiểm soát chất lượng, qua đó bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng" - ông Phương nêu rõ.

Mô hình này dựa trên sự phối hợp của 4 lực lượng: hộ sản xuất, nhà bán lẻ, cơ quan quản lý nhà nước (động viên, hỗ trợ, giám sát) và các cơ quan truyền thông (thúc đẩy minh bạch hóa thị trường). Cách làm này vừa thay đổi nhận thức, hành vi tiêu dùng vừa tạo áp lực để doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, hướng tới một thị trường thực phẩm lành mạnh và minh bạch.

"Chương trình sẽ đánh động những đơn vị làm ăn gian dối, buộc họ phải chuẩn chỉnh. Đó cũng là cách bảo vệ người tiêu dùng một cách bền vững" - ông Phương kỳ vọng.

Không miễn trừ trách nhiệm Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, với một đô thị hơn 10 triệu dân như TP HCM, rất khó để kiểm tra toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. "Những cơ sở nhỏ lẻ có thể không đủ điều kiện tham gia "Tick xanh trách nhiệm" nhưng không thể vì thế mà miễn trừ trách nhiệm (nếu làm sai - PV). Khi đã bán ra thị trường, mọi sản phẩm đều bình đẳng về nghĩa vụ bảo đảm an toàn thực phẩm" - bà Lan khẳng định.



