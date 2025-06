Quân đội, công an phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu

Ngày 19-6, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2025, chỉ đạo phương hướng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị.

Sắp xếp hệ thống quân sự địa phương phù hợp

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - điều hành hội nghị.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang... cùng dự hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2025, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TW của Bộ Chính trị và định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. Quân ủy Trung ương đã trình Bộ Chính trị thông qua Đề án tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo chủ trương của Trung ương về tổ chức bộ máy bảo đảm "tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả"; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo và chuẩn bị rất kỹ các nội dung trình Quân ủy Trung ương. Để phát huy và nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt.

Theo đó, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; tham gia với trách nhiệm cao nhất, chất lượng tốt nhất các nội dung phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sắp xếp hệ thống tổ chức quân sự địa phương phù hợp với tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Quyết liệt thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số", thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác quản lý hành chính quân sự; phải làm sao để mỗi cán bộ, chiến sĩ là một "chiến sĩ số", làm chủ nền tảng số, có kỹ năng số để phục vụ hữu ích trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phải "hiện đại hóa con người" trước khi "hiện đại hóa vũ khí, trang bị"; quyết liệt triển khai mạnh mẽ các dự án trọng điểm về quân sự, quốc phòng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Quyết liệt trong duy trì, củng cố, mở rộng hợp tác quốc phòng tin cậy với các nước, các đối tác; ưu tiên các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các nước bạn bè truyền thống; xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án khắc phục hậu quả chiến tranh và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Mô hình mới tốt hơn mô hình cũ

Cùng ngày, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2025 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân (CAND) đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt lãnh đạo công an các cấp trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, tổ chức bộ máy công an các cấp tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; quyết liệt chỉ đạo công tác kiện toàn, sắp xếp, vận hành mô hình công an 3 cấp và tiếp nhận các nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không ngắt quãng, gián đoạn, đạt mục tiêu "Mô hình mới tốt hơn mô hình cũ".

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng CAND tập trung triển khai tốt công tác nắm tình hình, chủ động về chiến lược, nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm… Đồng thời, cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối với các bộ, ngành để phục vụ nhân dân…

Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình, trật tự văn minh đô thị…; phối hợp các ban, ngành phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong ngành công an...

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương vào ngày 19-6. Ảnh: TTXVN

"Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an thời gian qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh lực lượng CAND dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương đã tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân công, phân cấp triệt để cho cấp cơ sở.

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, lực lượng CAND tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những bước tiến rõ rệt, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; kéo giảm sâu tội phạm với hàng loạt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là về sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; xây dựng pháp luật tiếp tục là điểm sáng.

Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII được thực hiện chủ động, hiệu quả. Chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập CAND và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc thực hiện đúng kế hoạch.

Lực lượng CAND tiếp tục đi đầu trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với nhiều kết quả nổi bật.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng CAND phải bảo đảm vững chắc môi trường hòa bình, ổn định để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dồn sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Đảng ủy Công an Trung ương cần thống nhất nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng CAND trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, từ đó định hướng cho từng hệ lực lượng, từng cấp công an hoạt động trong giai đoạn đất nước chuyển mình; tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự; hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa, đồng hành cùng các ngành, các cấp, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết chiến lược mà Đảng đã đề ra.

Xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Bộ Công an đã quan tâm, chăm lo các hoạt động tri ân người có công, người có đóng góp trong bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. Bộ Công an cần chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII; bảo đảm xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng mà Đảng, nhà nước và nhân dân dành cho CAND.