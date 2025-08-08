Ngày 8-8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản - ĐBSCL" tại TP Cần Thơ. Hội nghị do UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tổ chức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương vùng ĐBSCL; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Obuchi Yuko và Đoàn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam cùng hơn 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư đã dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản - ĐBSCL"

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hội nghị trên rất có ý nghĩa nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một hình mẫu thành công của hợp tác song phương, được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và gắn kết lịch sử.

Đến nay, hơn 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam; hơn 600.000 người Việt Nam đang làm việc, học tập tại Nhật Bản – lớn thứ 2 trong các cộng đồng người nước ngoài tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: "Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và chuyển giao công nghệ. Việt Nam hết sức trân trọng những đóng góp to lớn của Nhật Bản thông qua các dự án ODA, như cầu Cần Thơ - biểu tượng của tình hữu nghị hai nước, dự án nâng cấp ĐH Cần Thơ và nhiều dự án khác tại ĐBSCL".

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội gợi mở 3 định hướng lớn để thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và vùng ĐBSCL thời gian tới.

Thứ nhất, hai bên tập trung vào các lĩnh vực chiến lược. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch và nông nghiệp thông minh.

Thứ hai, tăng cường chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác bền vững.

Với những lợi thế hiện nay từ việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng môi trường đầu tư được minh bạch, thủ tục hành chính đơn giản hóa sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia xây dựng các chuỗi giá trị bền vững, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của cả 2 bên.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết thành phố đang định hình một hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương ĐBSCL và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đã trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, các lĩnh vực từng địa phương đang ưu tiên thu hút đầu tư; giải đáp các vấn đề doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết trong bối cảnh Cần Thơ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, thành phố nỗ lực tạo đột phá, thu hút đầu tư hiệu quả, định hình một hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững...



