HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là hình mẫu thành công của hợp tác song phương

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu

Ngày 8-8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản - ĐBSCL" tại TP Cần Thơ. Hội nghị do UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tổ chức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương vùng ĐBSCL; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Obuchi Yuko và Đoàn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam cùng hơn 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư đã dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là hình mẫu hợp tác thành công - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản - ĐBSCL"

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hội nghị trên rất có ý nghĩa nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một hình mẫu thành công của hợp tác song phương, được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và gắn kết lịch sử.

Đến nay, hơn 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam; hơn 600.000 người Việt Nam đang làm việc, học tập tại Nhật Bản – lớn thứ 2 trong các cộng đồng người nước ngoài tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là hình mẫu hợp tác thành công - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: "Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và chuyển giao công nghệ. Việt Nam hết sức trân trọng những đóng góp to lớn của Nhật Bản thông qua các dự án ODA, như cầu Cần Thơ - biểu tượng của tình hữu nghị hai nước, dự án nâng cấp ĐH Cần Thơ và nhiều dự án khác tại ĐBSCL".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là hình mẫu hợp tác thành công - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội gợi mở 3 định hướng lớn để thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và vùng ĐBSCL thời gian tới. 

Thứ nhất, hai bên tập trung vào các lĩnh vực chiến lược. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch và nông nghiệp thông minh.

Thứ hai, tăng cường chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác bền vững.

Với những lợi thế hiện nay từ việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng môi trường đầu tư được minh bạch, thủ tục hành chính đơn giản hóa sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là hình mẫu hợp tác thành công - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia xây dựng các chuỗi giá trị bền vững, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của cả 2 bên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là hình mẫu hợp tác thành công - Ảnh 5.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết thành phố đang định hình một hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương ĐBSCL và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đã trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, các lĩnh vực từng địa phương đang ưu tiên thu hút đầu tư; giải đáp các vấn đề doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết trong bối cảnh Cần Thơ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, thành phố nỗ lực tạo đột phá, thu hút đầu tư hiệu quả, định hình một hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững...


Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chính quyền phải chủ động đến với người dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chính quyền phải chủ động đến với người dân

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý xã Thạnh Xuân (Cần Thơ) cần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến từng hộ gia đình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường công tác Thụy Sỹ, Senegal, Morocco

(NLĐO) - Sáng 22-7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Senegal, Morocco và dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới tại Thụy Sỹ.

Chủ tịch Quốc hội tri ân người có công tại Thái Nguyên

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà gia đình chính sách tại An Giang

Cần Thơ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo