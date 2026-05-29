Quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển thực chất, hiệu quả

Lãnh đạo Việt Nam - Thái Lan nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế.

Ngày 28-5, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, được cử hành trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối"

Tại hội đàm ngay sau lễ đón, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026), đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Thái Lan không ngừng phát triển.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hai nước sẵn sàng đồng hành, cùng hỗ trợ nhau phát triển; nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ năm Nội các chung Việt Nam - Thái Lan, Thái Lan - Việt Nam tại Thái Lan; sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy và hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đề cao và thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia; sớm tiến tới đàm phán, ký kết Hiệp định Dẫn độ và Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh Thái Lan tuyệt đối không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối theo hướng bổ trợ lẫn nhau, với những đột phá mới và phát triển mới về chất. Hai nước phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ 22 tỉ USD hiện nay lên 25 tỉ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan tại khu vực; nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới.

Thủ tướng Thái Lan mong muốn hai bên hợp tác nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân mỗi nước phát triển, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch, thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối" quan trọng, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối DN, địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững.

Duy trì hòa bình, ổn định

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng; đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông và logistics. Hai bên sẽ tận dụng hiệu quả các hành lang kinh tế trong tiểu vùng Mê Kông, nhất là hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa hai nước và trong khu vực.

Nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn..., Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai bên nghiên cứu các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh. Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ, sử dụng vệ tinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hội đàm hẹp trước phiên hội đàm chính thức. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam; tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, như các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chứng kiến lễ ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031; trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục.

Tầm nhìn mới kết nối kinh tế

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Diễn đàn DN Việt Nam - Thái Lan năm 2026. Cùng dự có Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; các đại biểu cấp cao hai nước; đại diện lãnh đạo gần 700 DN Việt Nam và Thái Lan.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng Thái Lan và Việt Nam đều đang đẩy mạnh cải cách kinh tế để tạo ra động lực tăng trưởng mới, thông qua các ngành công nghệ cao như bán dẫn, xe điện, kinh tế số, thực phẩm và nông nghiệp thông minh, kinh tế y tế và năng lượng sạch.

Do đó, theo Thủ tướng Thái Lan, hợp tác trong thời gian tới nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hợp tác Thái Lan - Việt Nam sẽ không thể thành công nếu thiếu vai trò mạnh mẽ của khu vực tư nhân, vốn là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế giữa hai nước.

Nêu rõ những lợi thế phát triển của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng nếu biết kết nối bằng một tầm nhìn mới, Việt Nam và Thái Lan có thể cùng hình thành các chuỗi cung ứng, trung tâm sản xuất và phân phối, nền tảng thương mại, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng DN hai nước tập trung thúc đẩy các định hướng. Cụ thể, cùng xây dựng chuỗi giá trị Việt Nam - Thái Lan trong không gian ASEAN. Hợp tác hai nước cần vượt lên trên việc trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu. Dựa vào thế mạnh bổ trợ, hai bên có thể kết nối sâu hơn trong sản xuất, thương mại điện tử, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc để cùng tạo ra những sản phẩm, chuỗi cung ứng và giá trị mới mang dấu ấn ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau diễn đàn, hai bên sớm xây dựng danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2026 - 2030 về logistics, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng sạch, thương mại số, du lịch và đào tạo nhân lực để biến tầm nhìn hợp tác thành kết quả cụ thể.

Củng cố hợp tác Quốc hội Việt Nam - Thái Lan Cùng ngày, hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhất trí sẽ phối hợp với Quốc hội Việt Nam củng cố hợp tác; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký năm 2023; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; mở rộng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực...



