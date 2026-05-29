HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển thực chất, hiệu quả

DƯƠNG NGỌC

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối theo hướng bổ trợ lẫn nhau, với những đột phá mới và phát triển mới về chất

Lãnh đạo Việt Nam - Thái Lan nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế.

Ngày 28-5, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, được cử hành trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối"

Tại hội đàm ngay sau lễ đón, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026), đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Thái Lan không ngừng phát triển.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hai nước sẵn sàng đồng hành, cùng hỗ trợ nhau phát triển; nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ năm Nội các chung Việt Nam - Thái Lan, Thái Lan - Việt Nam tại Thái Lan; sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy và hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đề cao và thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia; sớm tiến tới đàm phán, ký kết Hiệp định Dẫn độ và Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh Thái Lan tuyệt đối không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè.

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển thực chất, hiệu quả - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối theo hướng bổ trợ lẫn nhau, với những đột phá mới và phát triển mới về chất. Hai nước phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ 22 tỉ USD hiện nay lên 25 tỉ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan tại khu vực; nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới.

Thủ tướng Thái Lan mong muốn hai bên hợp tác nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân mỗi nước phát triển, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch, thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối" quan trọng, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối DN, địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững.

Duy trì hòa bình, ổn định

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng; đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông và logistics. Hai bên sẽ tận dụng hiệu quả các hành lang kinh tế trong tiểu vùng Mê Kông, nhất là hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa hai nước và trong khu vực.

Nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn..., Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai bên nghiên cứu các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh. Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ, sử dụng vệ tinh.

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển thực chất, hiệu quả - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hội đàm hẹp trước phiên hội đàm chính thức. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam; tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, như các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chứng kiến lễ ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031; trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục.

Tầm nhìn mới kết nối kinh tế

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Diễn đàn DN Việt Nam - Thái Lan năm 2026. Cùng dự có Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; các đại biểu cấp cao hai nước; đại diện lãnh đạo gần 700 DN Việt Nam và Thái Lan.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng Thái Lan và Việt Nam đều đang đẩy mạnh cải cách kinh tế để tạo ra động lực tăng trưởng mới, thông qua các ngành công nghệ cao như bán dẫn, xe điện, kinh tế số, thực phẩm và nông nghiệp thông minh, kinh tế y tế và năng lượng sạch.

Do đó, theo Thủ tướng Thái Lan, hợp tác trong thời gian tới nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hợp tác Thái Lan - Việt Nam sẽ không thể thành công nếu thiếu vai trò mạnh mẽ của khu vực tư nhân, vốn là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế giữa hai nước.

Nêu rõ những lợi thế phát triển của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng nếu biết kết nối bằng một tầm nhìn mới, Việt Nam và Thái Lan có thể cùng hình thành các chuỗi cung ứng, trung tâm sản xuất và phân phối, nền tảng thương mại, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng DN hai nước tập trung thúc đẩy các định hướng. Cụ thể, cùng xây dựng chuỗi giá trị Việt Nam - Thái Lan trong không gian ASEAN. Hợp tác hai nước cần vượt lên trên việc trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu. Dựa vào thế mạnh bổ trợ, hai bên có thể kết nối sâu hơn trong sản xuất, thương mại điện tử, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc để cùng tạo ra những sản phẩm, chuỗi cung ứng và giá trị mới mang dấu ấn ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau diễn đàn, hai bên sớm xây dựng danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2026 - 2030 về logistics, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng sạch, thương mại số, du lịch và đào tạo nhân lực để biến tầm nhìn hợp tác thành kết quả cụ thể. 

Củng cố hợp tác Quốc hội Việt Nam - Thái Lan

Cùng ngày, hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhất trí sẽ phối hợp với Quốc hội Việt Nam củng cố hợp tác; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký năm 2023; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; mở rộng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực...


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo