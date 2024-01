Quân khu 7 tăng cường hoạt động kết nghĩa với nhiều đơn vị

Chiều 10-1, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp hoạt động kết nghĩa giữa Quân khu 7 với Học viện Lục quân, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Quân đoàn 4, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2023; ký kết chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa năm 2024.

Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - chủ trì hội nghị.

Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - phát biểu tại hội nghị



Các đại biểu đánh giá công tác phối hợp hoạt động kết nghĩa giữa Quân khu 7 với các đơn vị được tiến hành có nền nếp, chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết, gắn bó, hiểu biết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Quân khu 7 và các đơn vị ký kết phối hợp hoạt động kết nghĩa năm 2024

Đồng thời, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường, củng cố tiềm lực và thế trận quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - bày tỏ Quân khu 7 tự hào khi kết nghĩa với các đơn vị. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị rất lớn.

Theo Trung tướng Trần Hoài Trung, Quân khu 7 đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động, nhất là về giáo dục tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị trong thời gian tới, Quân khu 7 và các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kết nghĩa; phối hợp xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ; tăng số lượng học viên về thực tập tại Quân khu 7; đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt công tác tuyển quân; xây dựng địa bàn an toàn.