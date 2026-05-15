HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Quản lý và nhân viên đưa đón quán karaoke cung cấp ma túy cho nhân viên dịch vụ

Tr.Đức

(NLĐO) - Trong 3 đối tượng bị khởi tố, Quỳnh và Sâm là quản lý và nhân viên đưa đón của quán karaoke; Hằng là nhân viên làm dịch vụ rót bia tại các quán karaoke

Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Quỳnh (SN 1990, trú tại thôn Cao Xá, xã Quang Hưng ) và Nguyễn Thế Sâm (SN 2000, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; Vi Thị Hằng (SN 1998, trú tại xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" .

Quản lý quán karaoke cung cấp ma túy cho nhân viên và khách hát tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Quản lý quán karaoke Lê Văn Quỳnh

Trong 3 đối tượng trên, Lê Văn Quỳnh và Nguyễn Thế Sâm là quản lý và nhân viên đưa đón của quán karaoke; Vi Thị Hằng là nhân viên làm dịch vụ rót bia tại các quán karaoke.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4-5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Quang Hưng làm nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT386 đã phát hiện, bắt quả tang Vi Thị Hằng (là nhân viên làm dịch vụ rót bia tại các quán karaoke) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ của Vi Thị Hằng là 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, qua giám định xác định là ma túy Ketamine, có khối lượng 0,701 g cùng một điện thoại di động.

Qua đấu tranh, Hằng khai nhận số ma túy trên mua của Lê Văn Quỳnh thông qua việc môi giới, liên hệ của Nguyễn Thế Sâm. Các đối tượng này đều là quản lý và nhân viên đưa đón của quán karaoke.

Mở rộng điều tra, cùng ngày 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khu nhà trọ thuộc thôn Cao Xá, xã Quang Hưng.

Quản lý quán karaoke cung cấp ma túy cho nhân viên và khách hát tại Hưng Yên - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án

Tại phòng trọ của Lê Văn Quỳnh, lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều loại ma túy gồm Ketamine, Methamphetamine và MDMA được Quỳnh chia nhỏ trong các túi nilon để phục vụ việc bán trái phép cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng ma tuý. 

Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ tại nơi ở của Quỳnh lên tới 45,581 g, gồm 29,08 g ma túy Ketamine; 4,211 g ma túy Methamphetamine và 12,290 g ma túy MDMA. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy cùng các điện thoại di động liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vi Thị Hằng là nhân viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn xã Quang Hưng và khu vực lân cận, dưới sự quản lý của Lê Văn Quỳnh. Đối tượng Quỳnh không chỉ tổ chức quản lý nhân viên mà còn mua ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời. Còn Nguyễn Thế Sâm là nhân viên cấp dưới của Quỳnh, do Quỳnh thuê để chở nhân viên nữ đến các quán karaoke theo chỉ đạo của Quỳnh. Ngoài ra, Sâm còn là người giúp sức cho Quỳnh trong việc liên hệ, trao đổi và môi giới bán ma túy cho khách có nhu cầu nhằm hưởng lợi cá nhân, mỗi lần bán ma túy trót lọt, Sâm được nhận từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Quản lý và nhân viên đưa đón quán karaoke cung cấp ma túy cho nhân viên dịch vụ - Ảnh 1.
Quản lý và nhân viên đưa đón quán karaoke cung cấp ma túy cho nhân viên dịch vụ - Ảnh 2.

Vi Thị Hằng và Nguyễn Thế Sâm cùng tang vật

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Hằng về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thế Sâm về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 1, Điều 251 Bộ luật Hình sự và Lê Văn Quỳnh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Tin liên quan

Tạm giữ quản lý quán karaoke điều nữ tiếp viên đi bán dâm

Tạm giữ quản lý quán karaoke điều nữ tiếp viên đi bán dâm

(NLĐO) - Sau khi được 2 thanh niên hát karaoke đặt vấn đề mua dâm, nhân viên quản lý quán đã điều 2 cô gái tiếp viên đi bán dâm cho khách.

Quản lý quán karaoke bạo hành, hiếp dâm nữ nhân viên 16 tuổi

(NLĐO)- Sợ bị bạo hành khi làm việc, nữ nhân viên 16 tuổi trên địa bàn huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) đã trốn khỏi quán karaoke nhưng sau đó bị nam quản lý quán lừa bắt về nhà nghỉ, đánh đập, cướp tài sản rồi hiếp dâm.

Khởi tố tổng quản lý quán bar Paradise 89 Club

(NLĐO) - Bất ngờ kiểm tra bar Paradise 89 Club ở quận Tân Phú, TP HCM, lực lượng chức năng phát hiện 141 người dương tính ma túy cùng nhiều sai phạm khác.

Hưng Yên quán karaoke quản lý nhân viên bán ma tuý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo