Quận Phú Nhuận: 99% người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Sáng 27-8, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ quận Phú Nhuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2024), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2024) và Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2-9. Đến dự buổi họp mặt có bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM; bà Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận.

Bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Khổng Thị Xúc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đông Tùng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận nhắc lại cách đây 79 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước" - ông Nguyễn Đông Tùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đông Tùng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận phát biểu tại buổi họp mặt

Ông Nguyễn Đông Tùng cũng cho biết mặc dù năm 2024 với nhiều khó khăn nhưng đến nay, các hoạt động kinh tế - xã hội của quận Phú Nhuận tiếp tục phát triển ổn định, bền vững. Theo đó, tổng giá trị sản xuất của quận đạt 56.815,9 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ). Thu ngân sách 8 tháng năm 2024 là 2.902 tỷ đồng, đạt 80,61% dự toán pháp lệnh năm 2024 (tăng 21,65% so cùng kỳ). Đảm bảo cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân. Quận cũng quan tâm công tác đối thoại doanh nghiệp để kịp thời ghi nhận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển.

Bí thư Quận ủy Phú Nhuận trao huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho các đảng viên của quận

Quận Phú Nhuận cũng đã tập trung mở rộng, chỉnh trang 67 tuyến đường, hẻm. Dự kiến khởi công xây dựng các dự án: cơ sở 2 Bệnh viện quận, Nhà thiếu nhi quận, Trường Tiểu học Trung Nhất vào quý 4-2024.

Bên cạnh đó, quận Phú Nhuận tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trên các lĩnh vực, rút ngắn thời gian liên thông giải quyết hồ sơ, nâng cao tinh thần phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên các lĩnh vực trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt 99%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo tốt an sinh xã hội trên địa bàn quận. Quận Phú Nhuận cũng được Thành phố công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Tại buổi họp mặt, quận Phú Nhuận cũng tổ chức trao và truy tặng huy hiệu Đảng cho 113 đảng viên.