Quán quân "Tỏa sáng thiên thần nhí" thi Tài năng thanh thiếu niên toàn cầu 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Quán quân "Tỏa sáng thiên thần nhí" thi Tài năng thanh thiếu niên toàn cầu 2026

Yến Anh

(NLĐO)- Với danh hiệu Quán quân "Tỏa sáng thiên thần nhí", Đoàn Ngọc Gia Bảo sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Tài năng thanh thiếu niên toàn cầu năm 2026.

Chinh phục khán giả bằng giọng hát đầy cảm xúc với ca khúc "Ngẫu hứng sông Hồng" của nhạc sĩ Trần Tiến , thí sinh 12 tuổi Đoàn Ngọc Gia Bảo đã xuất sắc giành danh hiệu Quán quân cuộc thi "Tỏa sáng thiên thần nhí" 2025.

Quán quân "Tỏa sáng thiên thần nhí" thi Tài năng thanh thiếu niên toàn cầu 2026 - Ảnh 1.

Đoàn Ngọc Gia Bảo (giữa) giành ngôi Quán quân "Tỏa sáng thiên thần nhí"

Cậu học sinh lớp 7 Trường THCS Phan Bội Châu, TP Đà Nẵng đam mê ca hát và bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Em tập hát từ khi mới 3 tuổi và được ba mẹ truyền cảm hứng nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của mình. Nam sinh cho hay em mong được đứng trên những sân khấu lớn, lan tỏa giá trị tích cực thông qua âm nhạc.

Với danh hiệu Quán quân, Đoàn Ngọc Gia Bảo sẽ được lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia Cuộc thi Tài năng Thanh thiếu niên Toàn cầu năm 2026, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển tài năng trên sân khấu quốc tế.

Tỏa sáng thiên thần nhí là cuộc thi năng khiếu nghệ thuật thường niên dành cho các em từ 5-17 tuổi trên toàn quốc, do báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp với một số đơn vị tổ chức, năm nay bước sang mùa thứ 6.

Quán quân "Tỏa sáng thiên thần nhí" thi Tài năng thanh thiếu niên toàn cầu 2026 - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Châu Loan (trái) chúc mừng Đoàn Ngọc Gia Bảo

Các thí sinh tranh tài ở các bộ môn năng khiếu như: Dẫn chương trình, đàn, múa, hát, nhảy, trình diễn thời trang, diễn kịch, xiếc - ảo thuật…

Ngoài giải Quán quân được trao cho Đoàn Ngọc Gia Bảo, BTC còn trao giải á quân 1 và 2 cho các thí sinh Lê Thanh Phúc và Châu Thiên Hương. BTC cũng trao 11 giải thưởng phụ cho các thí sinh có phần trình diễn ấn tượng.

Nhà thiết kế Châu Loan, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi năm nay lần đầu các thí sinh có cơ hội tham gia trải nghiệm rèn luyện đào tạo bài bản với các nghệ sĩ nổi tiếng. Đồng hành cùng cuộc thi năm nay có NSND Hà Thủy - giáo viên thanh nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Tin liên quan

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Tiến sĩ – nghệ sĩ - Nhà sản xuất Phi Thanh Vân mới đây gây sự chú ý khi khoe loạt hình ảnh rạng rỡ của bé Kim Sơn Ca.

Thiên thần nhí Tỏa sáng thiên thần nhí 2024
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo