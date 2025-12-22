Quán quân "Tỏa sáng thiên thần nhí" thi Tài năng thanh thiếu niên toàn cầu 2026

Chinh phục khán giả bằng giọng hát đầy cảm xúc với ca khúc "Ngẫu hứng sông Hồng" của nhạc sĩ Trần Tiến , thí sinh 12 tuổi Đoàn Ngọc Gia Bảo đã xuất sắc giành danh hiệu Quán quân cuộc thi "Tỏa sáng thiên thần nhí" 2025.

Đoàn Ngọc Gia Bảo (giữa) giành ngôi Quán quân "Tỏa sáng thiên thần nhí"

Cậu học sinh lớp 7 Trường THCS Phan Bội Châu, TP Đà Nẵng đam mê ca hát và bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Em tập hát từ khi mới 3 tuổi và được ba mẹ truyền cảm hứng nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của mình. Nam sinh cho hay em mong được đứng trên những sân khấu lớn, lan tỏa giá trị tích cực thông qua âm nhạc.

Với danh hiệu Quán quân, Đoàn Ngọc Gia Bảo sẽ được lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia Cuộc thi Tài năng Thanh thiếu niên Toàn cầu năm 2026, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển tài năng trên sân khấu quốc tế.

Tỏa sáng thiên thần nhí là cuộc thi năng khiếu nghệ thuật thường niên dành cho các em từ 5-17 tuổi trên toàn quốc, do báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp với một số đơn vị tổ chức, năm nay bước sang mùa thứ 6.

Nhà thiết kế Châu Loan (trái) chúc mừng Đoàn Ngọc Gia Bảo

Các thí sinh tranh tài ở các bộ môn năng khiếu như: Dẫn chương trình, đàn, múa, hát, nhảy, trình diễn thời trang, diễn kịch, xiếc - ảo thuật…

Ngoài giải Quán quân được trao cho Đoàn Ngọc Gia Bảo, BTC còn trao giải á quân 1 và 2 cho các thí sinh Lê Thanh Phúc và Châu Thiên Hương. BTC cũng trao 11 giải thưởng phụ cho các thí sinh có phần trình diễn ấn tượng.

Nhà thiết kế Châu Loan, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi năm nay lần đầu các thí sinh có cơ hội tham gia trải nghiệm rèn luyện đào tạo bài bản với các nghệ sĩ nổi tiếng. Đồng hành cùng cuộc thi năm nay có NSND Hà Thủy - giáo viên thanh nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng.