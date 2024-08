Quận Tân Bình bàn giải pháp xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự

Ngày 30-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình cùng Cụm thi đua 2 của quận (gồm phường 8, 9, 10, 11 và 14) tổ chức hội nghị chuyên đề giải pháp phối hợp xây dựng khu dân cư "An toàn về an ninh, trật tự" gắn với Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" năm 2024.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình chủ trì hội nghị

Được biết, quận Tân Bình đã xây dựng được 32 mô hình tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn với một số mô hình có tính xã hội hóa cao. Trong đó, các mô hình: "Tổ tuần tra an ninh" , "Khu phố không có vi phạm pháp luật", "Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự" được người dân hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Không gian các hoạt động thông tin tuyên truyền, vận động người dân

Trên thực tế, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Tân Bình đã giúp khơi dậy sức mạnh, tiềm năng của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự nhằm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại diện các khu phố thuộc phường của quận Tân Bình trao đổi kinh nghiệm, đề ra các mô hình và cách làm hay trong công tác xây dựng khu dân cư



Trên cơ sở tổ chức các hoạt động gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào trên địa bàn như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám dát, dân thụ hưởng".

Qua đó, quận Tân Bình phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ngày 19-8) vừa qua và "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" (ngày 18-11) sắp tới.

Hội nghị trao tặng 50 phần quà cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Người dân được tập huấn kỹ năng xử lý, dập tắt đám cháy và thoát nạn

Tại hội nghị, quận Tân Bình trao tặng 50 phần quà cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận thuộc Cụm thi đua 2. Cạnh đó, tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý, dập tắt đám cháy và thoát nạn giúp người dân nâng cao ý thức, có kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy.