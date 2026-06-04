Quan tham Trung Quốc liên tiếp "ngã ngựa"

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc mới đây thông báo ông Lê Hiểu Hoành, cựu chánh văn phòng Ban chỉ đạo công tác tuần tra trung ương, đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Theo tuần san Trung Quốc Tân Văn, ông Lê (73 tuổi, quê Hồ Bắc) khởi nghiệp từ ngành công nghiệp thủy tinh, sau đó chuyển sang lĩnh vực tài chính và từng giữ chức chủ tịch các công ty chứng khoán lớn như Huaxia, CITIC và CSC Financial.

Từ năm 2006, ông bước vào chính trường, từng giữ nhiều chức vụ, trong đó có chức Phó Chủ tịch Chính hiệp Bắc Kinh vào năm 2010.

Đến năm 2011, ông chuyển sang ngành kiểm tra kỷ luật, lần lượt giữ chức bí thư Ủy ban kỷ luật thuộc Ủy ban điều tiết chứng khoán (CSRC) và Chánh văn phòng Ban chỉ đạo công tác tuần tra trung ương từ cuối năm 2013.

Sau khi nghỉ hưu vào tháng 9-2017, ông thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật và viết lời cho nhạc giao hưởng.

Ông Lê Hiểu Hoành. Ảnh: Tân Hoa Xã

Lúc đương chức, ông từng lên phim tài liệu chống tham nhũng phát biểu rằng cán bộ thanh tra phải có "khung xương cứng cáp mới đi đả hổ diệt ruồi".

Năm 2017, ông cùng hai quan chức cấp cao khác là Đổng Hoành và Trương Hồng Lợi viết cuốn sách "Luận về chống tham nhũng tài chính". Hiện tại, cả ba tác giả đều đã bị bắt.

Trong đó, Đổng Hoành (từng là cấp dưới của cựu Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn) bị điều tra tham nhũng năm 2020 và nhận án tử hình "treo" vào năm 2022 vì nhận hối lộ gần 73 triệu USD.

Trương Hồng Lực, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Công thương, cũng bị bắt cuối năm 2023 vì thực hiện hàng loạt vụ đổi quyền lấy tiền. Cuốn sách do ông Lê và Đổng chủ biên hiện đã bị thu hồi.

Theo trang HK01, việc ông Lê Hiểu Hoành ngã ngựa tiếp tục kéo dài danh sách thân tín của ông Vương Kỳ Sơn bị xử lý.

Trước đó, năm 2024, ông Điền Huệ Vũ - cựu chủ tịch Ngân hàng Chiêu Thương Trung Quốc - nhận án tử hình "treo" vì nhận hối lộ và giao dịch nội gián tổng cộng khoảng 69 triệu USD.

Mới nhất, vào tháng 3 năm nay, ông Chu Lượng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia, người từng tháp tùng ông Vương Kỳ Sơn từ thập niên 90 và giữ chức phó tổng thư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - cũng chính thức bị điều tra.

Theo trang Sohu, chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc cũng vừa ghi nhận một bước đi pháp lý mới.

Ngày 4-6, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc thông báo chính thức khởi tố ông Cao Hưng Phu, cựu Phó Tỉnh trưởng kiêm cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Chiết Giang.

Ông Cao (63 tuổi) có quá trình thăng tiến gắn liền với các tập đoàn xây dựng, giao thông lớn của nhà nước trước khi bước vào bộ máy chính quyền tỉnh Chiết Giang.

Qua điều tra, ông Cao bị xác định suy thoái về tư tưởng chính trị, chạy chọt bất chính, kết giao với lừa đảo chính trị và làm các hoạt động mê tín nhằm đối phó tổ chức.

Ông còn vi phạm nghiêm trọng quy định khi nhiều lần tham gia tiệc tùng, đi du lịch bằng tiền của người khác, thực hiện các hành vi đổi quyền lấy tiền, giúp doanh nghiệp thầu dự án, cấp đất, lên sàn chứng khoán để nhận hối lộ lượng tài sản khổng lồ.