Quặn thắt với những vành khăn tang sau lũ dữ

Ngày 27-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã đến vùng đất Tuy An (gồm các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây, Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Ô Loan thuộc tỉnh Đắk Lắk). Vốn trù phú, nơi này giờ đây chỉ còn lại cảnh tiêu điều, xác xơ.

Tiếp sức người dân gượng dậy

Len lỏi qua những căn nhà đổ nát sau lũ tại thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông, chúng tôi tìm đến gia đình 2 cháu Nguyễn Lê Anh Thư (SN 2013, học lớp 7) và Nguyễn Đức Thiện (SN 2019, học lớp 1). Không khí tang thương bao trùm, bà Nguyễn Thị Kim Quang (bà ngoại 2 cháu) bước ra đón khách với đôi mắt đỏ hoe.

Bà Quang cho biết cha mẹ 2 cháu là anh Nguyễn Duy Thanh và chị Lê Thị Trà My đi làm ăn xa tại TP HCM, gửi con nhờ bà chăm sóc từ nhỏ. Chiều 19-11, thấy nước lũ dâng nhanh, lo ngại an toàn cho các cháu, bà nhờ con rể là anh Nguyễn Xuân Khánh (SN 1984, ngụ cùng thôn) chèo ghe đưa 2 đứa trẻ đến nơi cao ráo hơn.

Dù anh Khánh đã cẩn thận rủ thêm anh trai đi cùng để hỗ trợ nhưng dòng nước xiết bất ngờ đánh lật chiếc ghe nhỏ chở 4 người. Người anh may mắn bám được vào bụi tre và được lực lượng cứu nạn cứu sống nhưng anh Khánh cùng 2 cháu Thư và Thiện bị lũ cuốn trôi. Phải đến 2 ngày sau, thi thể 3 dượng cháu mới được tìm thấy.

Nhắc đến các cháu, bà Quang không kìm được nước mắt: "Tôi chăm bẵm 2 cháu từ tấm bé, đã quen tiếng trẻ ríu rít mỗi buổi đi học về, giờ đây nhà cửa vắng lặng khiến lòng tôi quặn thắt. Cha mẹ chúng vất vả mưu sinh cũng chỉ để lo cho tương lai các con, nào ngờ cơ sự lại đau đớn thế này".

Trong căn nhà trống hoác, anh Thanh - cha 2 cháu - đi lại như người mất hồn, không thốt nên lời vì cú sốc quá lớn. Chị My liên tục ngất xỉu, sức khỏe suy kiệt từ khi nhận hung tin.

Đón nhận 10 triệu đồng hỗ trợ từ Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động, bà Quang xúc động: "Gia đình vô cùng biết ơn bạn đọc Báo Người Lao Động đã kịp thời quan tâm, chia sẻ với chúng tôi trong lúc gia đình bối rối và đau xót nhất".

Cách đó không xa, căn nhà của anh Nguyễn Xuân Khánh nằm sát mé đồng, gió lùa thốc tháo. Chị Lê Thị Kim Ngân (vợ anh Khánh) tiều tụy, hốc hác bước ra.

Nhận 5 triệu đồng hỗ trợ từ chương trình, chị Ngân nghẹn ngào: "Chồng tôi mất vì muốn cứu các cháu. Trong lúc tang thương, sự hiện diện và động viên của Báo Người Lao Động là nguồn an ủi lớn để mẹ con tôi gượng dậy. Nhìn đứa con nhỏ mới 2 tháng tuổi và đứa lớn khuyết tật, tôi tự nhủ phải gắng sống để làm chỗ dựa cho con, dù chưa biết tương lai sẽ ra sao".

Chỉ riêng trong ngày 19-11, đợt lũ dữ đã cướp đi sinh mạng 12 người dân tại xã Tuy An Đông.

Đón nhận tấm lòng bạn đọc Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Minh Hải (bìa phải) đau đớn nhớ lại giây phút chiếc thúng của con bị lũ cuốn xa trong vô vọng. Ảnh: MỸ ANH

Bất lực nhìn con gặp nạn

Dù đã trải qua nhiều biến cố cuộc sống, chưa bao giờ ông Nguyễn Minh Hải (ngụ xã Ô Loan) lại tiều tụy đến thế. Người cha ấy đang mang nỗi đau tột cùng: chứng kiến con trai bị sóng cuốn trôi ngay trước mắt mà bất lực.

Gia đình ông Hải nuôi cá tại vùng biển Hòn Lao Mái Nhà. Ngày 19-11, thấy dự báo thời tiết ổn định, ông nhờ con trai Nguyễn Văn Hào (18 tuổi) ra phụ cho cá ăn. Khi mưa bắt đầu nặng hạt, Hào cùng người bác là ông Hồ Thanh Phong vội vã chèo thuyền thúng về thuyền lớn trú ẩn. Bất ngờ, giông lốc nổi lên dữ dội, cuốn phăng chiếc thuyền thúng ra tận biển Bãi Xép, cách đó hơn 5 km.

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, ông Hải nghẹn ngào: "Đứng trên thuyền lớn, nhìn con bị sóng dữ cuốn đi giữa trời đất mịt mùng mà tôi đành bất lực. Cảm giác lúc đó đau đớn như ai xé nát tâm can".

Là người trực tiếp có mặt trên chiếc thuyền thúng định mệnh, ông Hồ Thanh Phong bàng hoàng kể lại sự việc. Khi thuyền trôi dạt gần bờ Bãi Xép thì bị sóng đánh úp. Ông hô hoán Hào ôm thùng nhựa nhảy ra ngoài nhưng sóng biển quá mạnh khiến 2 bác cháu lạc nhau. Khi tỉnh lại, ông Phong thấy mình đã nằm trên bờ, còn Hào thì mất tích.

Đón nhận 5 triệu đồng hỗ trợ từ Chương trình "Trái tim miền Trung", ông Hải được an ủi nhiều sau nhiều ngày tìm kiếm người thân. "Tôi từng hy vọng con may mắn dạt vào bờ và tỉnh lại như bác Phong. Nhưng 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày trôi qua vẫn biệt vô âm tín. Đến ngày thứ 7, biết con không còn nữa, tôi đành lập bàn thờ vọng. Nay đã là ngày thứ 9 rồi, thi thể con vẫn chưa tìm thấy" - ông Hải gạt nước mắt.

Cơn lũ dữ chiều 18-11 tại xã Tuy An Tây cũng để lại những tang thương không thể bù đắp. Chị Lê Thị Kim Hồng (thôn Trung Lương 1) bần thần nhớ lại giây phút vĩnh biệt cha mẹ là cụ Lê Ngộ và cụ Nguyễn Thị Chính (đều trên 90 tuổi). "Cha mẹ tôi tuổi cao sức yếu, không thể chạy lũ. Tôi định sang đưa ông bà đi lánh nạn nhưng nước dâng quá nhanh, ngập quá đầu người. Sáng hôm sau nước rút, tôi chạy sang thì cha mẹ đều đã qua đời" - chị xót xa.

Cùng cảnh ngộ là gia đình ông Trần Ngọc Anh (SN 1943; ngụ thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc). Đêm 18-11, nước lũ dâng cao, người chăm sóc ông là cô Liễu chỉ kịp thoát thân lên gác, bất lực nhìn dòng nước chia cắt.

Nhận 5 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Người Lao Động, ông Trần Lê Ngọc Quang (con ông Trần Ngọc Anh) rưng rức: "Sáng sớm nước rút, tôi chạy sang thăm cha thì ông đã mất. Mẹ tôi đang nằm viện, nghe tin dữ cũng sốc mà đi theo ông luôn"...

Ngày 27-11, tiếp nối hành trình "Trái tim miền Trung", Báo Người Lao Động đã trao 97 triệu đồng hỗ trợ gia đình 21 nạn nhân tử vong trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua tại khu vực Tuy An.



