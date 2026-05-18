Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, Kiếp Bạc thu hút đông đảo du khách

Tại Quảng Ninh, trong 4 tháng đầu năm 2026, Khu Di tích danh thắng Yên Tử đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 122,6% so với cùng kỳ năm trước; di tích Bạch Đằng tăng 141%. Tại Bắc Ninh, chùa Bổ Đà tăng 88,2%. Tại Hải Phòng, cụm di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đón khoảng 738.000 lượt du khách.
Cuối tuần qua, tại Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, báo cáo tổng kết quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO xem xét công nhận quần thể di tích - danh thắng này là Di sản văn hóa thế giới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết hành trình kéo dài 5 năm với khối lượng công việc rất lớn, trải rộng trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố. Kết quả đạt được có sự góp sức của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực như: khảo cổ học, lịch sử, kiến trúc, địa chất - địa mạo, đa dạng sinh học, khai quật khảo cổ, đối chiếu tư liệu, lập bản đồ phân bố di tích, phục dựng không gian văn hóa - lịch sử...
Bình luận (0)