Quảng Bình: Cháu trai chém bị thương chú họ sau đám giỗ

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Tiến (áo đen ở giữa hàng bên trái)

Ngày 9-10, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Tiến (SN 1997; tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận) về tội “Cố ý gây thương tích”.



Nạn nhân là Nguyễn Công Hậu (SN 1992, ở phường Quảng Thuận) cũng chính là chú họ của bị can Nguyễn Văn Tiến.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 27-7, Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Công Hậu đi ăn đám giỗ. Tiến ngồi cùng bàn với chú họ mình và một số người bà con.

Ăn đám giỗ được một lúc, sau khi đã ngà say thì giữa Tiến và anh Hậu có xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi và xô xát nhau. Được mọi người can ngăn, cả hai đã ra về.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Tiến cầm theo một con dao từ nhà mình rồi đi bộ đến nhà của anh Hậu để trả thù vụ xô xát lúc trưa.

Khi gặp anh Hậu, người cháu này đã dùng dao chém trúng vào vai trái của anh Hậu khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.