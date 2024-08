Quảng Bình: Đã tìm ra nhóm nghi can gây ra nhiều vụ trộm cắp ở chợ Ba Đồn

Tang vật liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản tại chợ Ba Đồn.



Trước đó, Công an phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn liên tiếp nhận được tin báo tại chợ Ba Đồn bị kẻ gian đột nhập cạy phá hơn 10 gian hàng của người dân kinh doanh, buôn bán tại chợ và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Công an phường đã có mặt tại hiện trường cùng với các đội nghiệp vụ Công an thị xã tiến hành thu thập tài liệu điều tra xác minh làm rõ.

Qua làm việc với các bị hại, xác định tài sản mất trộm gồm: 30 con chim cảnh trị giá khoảng 23 triệu đồng của chị Trần Thị Hiền và 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha của anh Lê Công Linh, trị giá tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, lực lượng Công an tổ chức truy xét, xác minh làm rõ.

Sau một thời gian ngắn kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an đã xác định các đối tượng thực hiện các vụ trộm, gồm: N.D.H., L.V.T., Đ.V.H. và T.D.S. - đều sinh năm 2008, cùng trú tại huyện Bố Trạch.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận sau khi ăn nhậu tại huyện Bố Trạch, các đối tượng đã hẹn đến khu vực chợ Ba Đồn để cạy, phá cửa tại các gian hàng để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền đi miền Nam làm ăn.