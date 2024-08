Quảng Bình lại cháy rừng

Lực lượng chức năng đang "chiến đấu" với "giặc lửa"

Tối 12-8, ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông, cho biết sau một ngày dập tắt đám cháy rừng ở thôn Vĩnh Sơn thì một đám cháy mới lại xuất hiện tại địa phương này, cách hiện trường đám cháy trước khoảng 2 km.



Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 12-8, người dân địa phương phát hiện đám cháy tại rừng giáp ranh giữa thôn 19-5 và thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông.

Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người, gồm: cảnh sát chữa cháy, công an, biên phòng, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, người dân… đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, gió lớn, cùng với địa hình phức tạp nên lực lượng chức năng khó tiếp cận hiện trường.

Cháy rừng nghi do đốt thực bì

Xe cứu hỏa được điều tới hiện trường

Đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Theo ông Hiền, đám cháy xuất phát từ thực bì, nghi do có người đốt gần mỏ đá Trường An. Khu vực xảy ra cháy rừng đang có nắng nóng, gió to, dẫn đến nguy cơ lan nhanh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 13 giờ ngày 9-8, người dân địa phương phát hiện một đám cháy tại rừng bạch đàn ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông. Sau hơn 24 giờ chữa cháy, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, thiệt hại ban đầu được thống kê khoảng 3ha rừng, làm hư hỏng hoàn toàn 6 xe máy cùng một số thiết bị sản xuất.