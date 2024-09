Quảng Bình: Mưa lũ cô lập 37 thôn, bản; 600 nhà dân ngập lụt

Các điểm nguy hiểm được theo dõi và cắm biển cảnh báo tại các thôn, bản bị cô lập, chia cắt do lũ

Chiều 20-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình - cho biết do ảnh hưởng bão số 4, trên địa bàn toàn tỉnh có 37 thôn, bản bị nước lũ chia cắt, 600 hộ bị ngập nước.



Theo đó, trong số 600 hộ bị ngập tập trung chủ yếu tại "rốn lũ" Tân Hóa của huyện Minh Hóa với hơn 400 hộ bị ngập từ 0,5 đến 2m. Nhiều bản, làng của người dân địa phương các xã miền núi Dân Hóa, Trọng Hóa, thôn Xóm Rại, thôn Tân Lý, thôn Kim Bảng (xã Minh Hóa)…



Huyện Quảng Trạch có 35 hộ bị nước vào nhà từ 10-20cm, chủ yếu tập trung ở thôn Tân An. Huyện Tuyên Hóa có 10 thôn bị cô lập chia cắt, 37 hộ bị ngập ở các xã Thanh Hóa, Đức Hóa, Thanh Thạch….

Nhiều ngôi nhà ở "rốn lũ" Tân Hóa bị ngập

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, trên các tuyến đường trong tỉnh có 44 điểm sạt lở, chia cắt cục bộ, trong đó có các ngầm tràn ngập 2-3m nhưng đều được cảnh báo và chốt trực để bảo đảm an toàn. Cũng do các ngầm tràn bị ngập, gây chia cắt tạm thời nhiều bản làng vùng biên giới.

Do ảnh hưởng của gió bão, tàu hàng Nam Anh 69 của Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại Nam Anh, có trụ sở TP Vinh (Nghệ An), trên tàu có 6 thuyền viên do Nguyễn Văn Đức (SN 1978), thuyền phó chỉ huy neo đậu trên sông Gianh thì bị nước lũ cuốn trôi ra phía biển.

Hiện tàu đang mắc cạn tại cửa sông Gianh, tình trạng thuyền viên sức khỏe bình thường. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đề nghị một số tàu kéo neo đậu tại sông hỗ trợ nhưng do nước to, chảy xiết nên các tàu không triển khai được, hiện đang tìm biện pháp khác.

Trưa nay, nước lũ trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm huyện Tuyên Hóa 14,62m trên báo động 2: 1,62m, tại trạm Mai Hóa 4,94m trên báo động 1 là 1,94m; sông Kiến Giang ở huyện Lệ Thủy dưới mức báo động 1. Vì vậy, nguy cơ ngập lụt ở các khu vực thấp trũng trong tỉnh giảm dần.

Dung tích hiện tại của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến trưa 20-9 đạt 30% dung tích thiết kế. Riêng 35 hồ chứa thủy lợi lớn và vừa do Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý đạt dung tích bình quân 35%.