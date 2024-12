Quảng Bình theo dõi chặt chẽ bệnh dịch "bí ẩn" gây chết người hàng loạt tại Congo

CDC tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu đường bộ... có hoạt động xuất nhập cảnh.

Ngày 12-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình - cho biết theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại khu vực Panzi, tỉnh Kwango, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 406 trường hợp mắc một bệnh chưa rõ nguyên nhân, trong đó có 31 trường hợp tử vong.

Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã chỉ đạo CDC các tỉnh, trong đó có Quảng Bình theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, để chủ động tăng cường công tác kiểm dịch y tế.

Khu vực Panzi, nơi đang xảy ra dịch bệnh, là một khu vực nông thôn có điều kiện y tế thiếu thốn, tỷ lệ tiêm chủng thấp, và khả năng tiếp cận chẩn đoán, quản lý ca bệnh rất hạn chế. Hiện nay, Congo đang bước vào mùa mưa lớn, gây khó khăn cho việc tiếp cận dịch vụ y tế và định danh nguyên nhân gây bệnh.

Theo thông tin ban đầu, các ca bệnh tập trung trong các nhóm gia đình, cho thấy khả năng lây lan trong hộ gia đình. Các triệu chứng chính bao gồm: Sốt, đau đầu, ho, sổ mũi và đau cơ.

Trẻ em là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm 53% trong tổng số ca mắc và 54,8% trong số ca tử vong, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Tất cả các trường hợp nặng đều bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

WHO đánh giá nguy cơ bệnh xâm nhập từ Congo lên khu vực và toàn cầu là thấp, do lượng khách đi lại từ khu vực này không cao và không có chuyến bay trực tiếp. Tuy nhiên, WHO cảnh báo cần tăng cường giám sát tại biên giới với các quốc gia láng giềng gần khu vực xảy ra dịch.

Giám đốc CDC tỉnh Quảng Bình Đỗ Quốc Tiệp, cho biết: "CDC tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh, đồng thời thực hiện giám sát dựa vào sự kiện với thông tin từ Cục Y tế Dự phòng."

CDC tỉnh Quảng Bình cũng sẽ phối hợp với các CDC địa phương khác để cập nhật, chia sẻ thông tin về dịch bệnh. Trong trường hợp có diễn biến mới, CDC tỉnh sẽ chỉ đạo các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố đánh giá nguy cơ và tham mưu cho Sở Y tế các biện pháp đáp ứng phù hợp.

Tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển có hoạt động xuất nhập cảnh; chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.