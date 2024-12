Quảng Bình thu ngân sách gần 7.000 tỉ đồng năm 2024

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm sinh năm 1975, quê ở tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh; Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh; Chánh Thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 12-2023, đại tá Nguyễn Thanh Liêm được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; Tháng 10-2024, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.