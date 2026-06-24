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Thể thao

Quang Hải đánh giá như nào về các tân binh Patrik Lê Giang, Tài Lộc?

Quốc An

(NLĐO) - Quang Hải đã có những chia sẻ trong buổi tập thứ 2 của tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN CUP 2026.

Ở buổi tập thứ của tuyển Việt Nam chiều 24-6, lực lượng của HLV KIm Sang-sik vẫn thiếu vắng 3 gương mặt là Khoa Ngô, Bảo Ngọc và Duy Mạnh. Bên cạnh đó, Thành Chung và Văn Khang vẫn đang tập riêng.

Trong buổi tập này, Quang Hải đại diện đội có những chia sẻ với truyền thông, khi được hỏi về các gương mặt mới, anh bày tỏ: "Đội mới tập trung được hai ngày nên chưa có nhiều buổi tập trên sân. Tuy nhiên, trong sinh hoạt và giao tiếp (cà phê cùng nhau) hằng ngày, các cầu thủ đều rất chuyên nghiệp.

Mọi người cũng không có lạ lẫm gì nhau cả và khi mà tập trung lại với nhau thì tất nhiên là khi mà khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia thì các bạn sẽ có những áp lực riêng của mỗi cá nhân"

Tuy nhiên, với tư cách là các cựu binh nhiều lần lên tuyển tập trung, Quang Hải sẽ cố gắng làm sao để gắn kết anh em, giúp đỡ anh em những cầu thủ mới để anh em sớm hòa nhập để cùng nhau tạo nên một tập thể tốt nhất.

Quang Hải đánh giá như nào về các tân binh Patrik Lê Giang, Tài Lộc - Ảnh 1.

Về điều kiện thời tiết nắng nóng tại Hà Nội, tiền vệ sinh năm 1997 thừa nhận đây là thử thách không nhỏ với toàn đội.

Liên quan đến mục tiêu của đội tuyển, Quang Hải cho biết HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ luôn hướng đến những đích đến cao nhất, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn. Sau mùa giải kéo dài với nhiều mặt trận, một số cầu thủ cần thêm thời gian hồi phục trước khi bước vào giai đoạn tập luyện với cường độ cao.

"Chúng tôi thì về mục tiêu thì luôn luôn là như vậy. Chúng tôi sẽ hướng tới những mục tiêu cao nhất, nhưng mà sẽ chắc chắn là sẽ có những mục tiêu rõ ràng ở từng giai đoạn" - Quang Hải bày tỏ.

Quang Hải đánh giá như nào về các tân binh Patrik Lê Giang, Tài Lộc - Ảnh 2.

Nói về hậu vệ Việt kiều Tài Lộc, Quang Hải cho biết anh từng thi đấu cùng cầu thủ này ở CLB Công an Hà Nội nên không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc phối hợp.

"Thực ra thì nếu mà bạn tìm hiểu thì mình cũng đã thi đấu với Tài Lộc khi ở Công an rồi cũng không có gì lạ lẫm với Tài Lộc cả.Lạ lẫm thì chỉ có lạ lẫm về cái tên thôi, chứ còn về cách chơi hoặc về chuyên môn thì không có gì lạ lẫm cả và anh em đều cố gắng làm sao để hỗ trợ lẫn nhau", Quang Hải cho hay.

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