Quảng Nam đón 305.000 lượt khách dịp Tết, tăng đột biến so với năm trước

Ngày 15-2, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng), lượng khách du lịch đến Quảng Nam tăng mạnh.



Du khách tham quan Hội An dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Cụ thể, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch (từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng) ước đạt 305.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 97.000 lượt, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 208.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng lượng khách lưu trú ước đạt 45.000 lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023 (khách quốc tế ước đạt 37.000 lượt, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 8.000 lượt, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023). Công suất sử dụng phòng ước đạt 60-65%.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trung tâm hỗ trợ du khách tổ chức trực 24/24 để phối hợp giải quyết kịp thời các yêu cầu của du khách. Trong thời gian nghỉ Tết, trung tâm đón tiếp 170 lượt khách đến tìm hiểu thông tin, đề nghị hỗ trợ tại. Tiếp nhận 5 cuộc gọi đề nghị cung cấp thông tin, phản ánh thông qua đường dây nóng. Phối hợp các cơ quan, đơn vị hỗ trợ xử lý 1 trường hợp.