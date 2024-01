Quảng Nam đón 91.000 khách quốc tế dịp Tết Dương lịch 2024

Chiều 1-1, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, lượng khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam tăng mạnh so với năm ngoái, đặc biệt là khách quốc tế tăng mạnh cả về khách tham quan và lưu trú.



Sáng 1-1, UBND TP Hội An tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến "xông đất"

Cụ thể, trong 3 ngày từ 30-12-2023 đến 1-1, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt 103.000 lượt, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 91.000 lượt, tăng 169% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 12.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo ông Hồng, dịp Tết Dương lịch này, TP Hội An - tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chuỗi các hoạt động hấp dẫn, mang đến nhiều trải nghiệm, kết nối người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, du lịch tại Hội An như: lễ công bố "Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023"; Dạ hội "Hội An chào Năm mới 2024"; Chương trình biểu diễn, giao lưu dân vũ, Hội An Youth - Countdown Party 2024; Lễ dâng trà mừng năm mới 2024; Liên hoan nghệ thuật sinh vật cảnh Hội An lần thứ XI; Đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An - thành phố di sản, sáng tạo năm 2024...

Du khách hào hứng trải nghiệm Hội An ngày đầu năm mới 2024

Đặc biệt, khu vực diễn ra Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quảng Nam lần thứ 1 năm 2023 với chủ đề "Tinh hoa xứ Quảng" tại quãng trường Sông Hoài cũng thu hút lượng lớn du khách tới mua sắm, ăn uống.

Đáng chú ý, trong khi lượng khách quốc tế tăng mạnh cả về tham quan và lưu trú so với cùng kỳ năm 2023 thì lượng khách lưu trú du lịch nội địa có phần giảm trên 30%. Nguyên nhân một phần do thời gian này học sinh đang trong giai đoạn thi cử, thời tiết lạnh nên người dân hạn chế đi du lịch để giữ gìn sức khỏe và để con cái tập trung cho việc thi cử…

Công suất sử dụng phòng đối với khách sạn 4-5 sao đạt khoản 80-90% tại các khu vực gần và trong khu phố cổ, riêng các cơ sở lưu trú xa khu trung tâm và gần biển thì công suất thấp và không cao.

Bên cạnh đó, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên có một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón được rất ít khách trong dịp này như Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh…