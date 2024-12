Quảng Nam tổ chức loạt sự kiện dịp 22-12

Chiều 9-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT), tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2024), 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2024).

Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin các sự kiện tại buổi họp báo

Chủ trì buổi họp báo có đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Hữu Tiên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Giám đốc Sở TTTT tỉnh.

Năm 2024, đất nước ta kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) với quy mô cấp quốc gia.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại được nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp Nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài quan tâm theo dõi.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy chính quyền các địa phương của tỉnh Quảng Nam đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xác định quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức đồng lòng của Nhân dân toàn tỉnh; tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; ưu tiên nguồn lực cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội QPTD.

Quang cảnh buổi họp báo

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và các địa phương đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với đẩy mạnh xây dựng nền QPTD, xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tổ chức thành công Hội thao quốc phòng toàn dân tỉnh; Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát động đợt thi đua cao điểm "Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày Thành lập QĐND, 35 năm ngày Hội QPTD với hơn 2.500 bài tham gia dự thi. Hoàn thành biên soạn tập sách "Biên niên sự kiện LLVT nhân dân tỉnh Quảng Nam (1945 - 1975) và công nhận di tích cấp tỉnh nơi ra đời Đội Du kích Vũ Hùng – tiền thân LLVT tỉnh.

Triển khai xây dựng 19 công trình chào mừng sự kiện với tổng kinh phí 26,328 tỉ đồng (12 công trình đã hoàn thành, 7 công trình đang xây dựng). Hoạt động "Ngày hội văn hóa quân - dân", văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được triển khai sôi nổi, rộng khắp thu hút sự quan tâm của đồng đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Các hoạt động an sinh xã hội, chính sách, dân vận được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện hiệu quả, triển khai xây mới, sửa chữa trên 1.100 ngôi nhà theo chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"; xây mới 44 nhà tình nghĩa, 43 nhà Đại đoàn kết, 01 nhà Đồng đội, kinh phí 5,840 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, các đối tượng chính sách, con thương binh, con liệt sĩ, Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết 3.930 xuất quà với hơn 4,6 tỉ đồng; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia làm công tác dân vận hơn 2.000 ngày công, giúp dân phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân – dân…

Thời gian đến, tại tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra các hoạt động như: Tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân" các anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; Tổ chức triển lãm thành tựu 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam và 80 năm truyền thống LLVT tỉnh Quảng Nam; gặp mặt sĩ quan cấp tướng, nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh. Ngoài ra, còn có Chương trình giao lưu "Vang mãi bản hùng ca quyết thắng" do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp Bộ CHQS tỉnh tổ chức; dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt đó là chương trình Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 18-12-2024 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (số 08 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ).