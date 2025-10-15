HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Quảng Ngãi: 389 doanh nghiệp nợ thuế hơn 45,6 tỉ đồng

T.Trực

(NLĐO) – Trong danh sách công khai có 389 người nộp thuế, doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 45,6 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành thông báo, về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30-9-2025. Theo thông báo, danh sách công khai có 389 người nộp thuế, doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số tiền hơn 45,6 tỉ đồng.

Đứng đầu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Trung Hiếu (thôn An Lộc, xã Vạn Tường) có số tiền thuế nợ hơn 8,9 tỉ đồng. Tiếp đó là Công ty TNHH Huân Giao (thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) có số tiền thuế nợ hơn 3,5 tỉ đồng.

Quảng Ngãi 389 doanh nghiệp nợ thuế hơn 45,6 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất nộp ngân sách 5.711 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật TMEC (thôn Phước Hòa, xã Vạn Tường) có số tiền thuế nợ hơn 2,7 tỉ đồng. Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Thiên Đàng (thôn Trung An, xã Bình Sơn) có số tiền thuế nợ hơn 1,8 tỉ đồng. Ngoài ra, rất nhiều doanh nghiệp khác nợ thuế trong khoảng trên 1 tỉ đồng.

Ngoài doanh nghiệp nợ thuế, theo báo cáo của Thuế tỉnh Quảng Ngãi, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 14.519 tỉ đồng, bằng 65,1% dự toán Trung ương giao, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Nếu tính cả các khoản được gia hạn thuế, tổng thu ước đạt 16.648 tỉ đồng, tương đương 74,6% dự toán Trung ương.

Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất nộp ngân sách 5.711 tỉ đồng, đạt 54,9% dự toán, bằng 94,1% so cùng kỳ năm 2024 (kể cả gia hạn là 7.515,3 tỉ đồng, đạt 72,3% dự toán). 

Nếu trừ khoản thu từ dầu thô và tiền sử dụng đất, các khoản thu còn lại đạt 8.172 tỉ đồng, tương ứng 81,9% dự toán, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, địa bàn có 11/17 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ dự toán, tương ứng khoảng 75%.

Tuy nhiên, theo đánh giá, tiến độ thu vẫn chưa đảm bảo tiến độ dự toán (nếu kể cả số gia hạn thì đảm bảo tiến độ dự toán Trung ương giao). 

Nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu thô thấp hơn dự toán và một số dự án khu đô thị, khu dân cư thu tiền sử dụng đất triển khai chậm, khiến khoản thu này mới đạt 32,7% dự toán. Ngoài ra, chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường cũng làm tiến độ thu loại thuế này chỉ đạt 40,6% dự toán.

    Thông báo