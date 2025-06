Quảng Ngãi có giám đốc Công an tỉnh 47 tuổi

Chiều 13-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với chức danh Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, đại diện phòng Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Phòng Tổ chức cán bộ cũng thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Đại tá Hồ Song Ân (47 tuổi, quê xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), trình độ thạc sĩ An ninh nhân dân, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm An ninh quốc gia.

Đại tá Ân tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, vào ngành năm 1996, trải qua nhiều vị trí công tác, như: Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh kinh tế; Trưởng ban Công tác thanh niên; Phó trưởng Phòng công tác chính trị và công tác quần chúng, Phó trưởng Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam).

Tháng 6-2020, khi là Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, ông Hồ Song Ân được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Tháng 10-2024, đại tá Ân được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang tặng hoa chúc mừng Đại tá Hồ Song Ân (bên phải) và Đại tá Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Như vậy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Đại tá Hồ Song Ân làm Giám đốc, các Phó giám đốc: Đại tá Trần Văn Mạnh, Đại tá Võ Văn Dương và Đại tá Lê Xuân Hưng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Hồ Song Ân bày tỏ quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ mới và mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh để cùng toàn lực lượng Công an Quảng Ngãi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang cũng bày tỏ mong muốn Đại tá Hồ Song Ân sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tích và năng lực cá nhân, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo và phát huy sức mạnh tập thể…