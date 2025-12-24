HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quảng Ngãi: Hơn 4.000 người dân thiếu nước sinh hoạt

Bài và ảnh: Tử Trực

Suốt nhiều năm, hơn 4.000 người dân xã Đăk Rve (Quảng Ngãi) phải chật vật trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt do hệ thống cấp nước liên tục gặp sự cố

Ngày 23-12, UBND xã Đăk Rve cho biết đã có báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt mới cho khu vực trung tâm xã, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân sau thời gian dài phải sử dụng nguồn nước kém chất lượng.

Theo UBND xã Đăk Rve, hệ thống cấp nước tự chảy tại địa phương được xây dựng từ nhiều năm trước, dẫn nước từ suối thượng nguồn về bể lọc xử lý rồi phân phối đến các hộ dân có thu phí. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, chất lượng nguồn nước ngày càng suy giảm. Nước thường xuyên có màu vàng đục, lẫn bùn đất, buộc nhiều gia đình phải tích trữ nước mưa hoặc tìm nguồn nước thay thế để sử dụng.

Mặc dù đơn vị vận hành đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục tạm thời như tăng cường lắng lọc, vệ sinh bể chứa, song tình trạng nước đục vẫn tái diễn liên tục, đặc biệt sau mỗi trận mưa lớn.

Quảng Ngãi: Hơn 4.000 người dân thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 1.

Hệ thống nước sinh hoạt tự chảy tại xã Đăk Rve xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng khiến hơn 4.000 người dân Quảng Ngãi thiếu nước sinh hoạt

Bà Lưu Thị Thùy Phi (thôn 1, xã Đăk Rve) cho biết gia đình đã phải mua thêm bộ lọc nước sơ cấp để "tự cứu mình", nhưng vẫn không dám sử dụng nước cho ăn uống. "Lọc xong vẫn không yên tâm, chỉ dám dùng để tắm giặt. Nấu ăn thì phải mua nước bình. Chúng tôi mong sớm có công trình nước sạch bài bản để bảo đảm sức khỏe" - bà Phi chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Phòng Kinh tế xã Đăk Rve, xác nhận tình trạng nước sinh hoạt bị đục xuất phát từ đặc thù nguồn nước tự chảy. Nguồn nước lấy từ thượng nguồn, khi mưa lớn hoặc có hoạt động thi công phía trên, đất đá trôi xuống khiến nước bị nhiễm bùn. "Trước mắt, xã đã yêu cầu đơn vị vận hành tăng cường xử lý tạm thời, nhưng về lâu dài cần có công trình mới để bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt cho người dân" - ông Vũ cho hay.

Trước thực trạng kéo dài, UBND xã Đăk Rve đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt mới cho các thôn 1, 2, 3, 4, 5 và 9 - nơi hơn 4.000 người dân đang phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự chảy. Vào mùa nắng, khu vực này thường xuyên thiếu nước, còn mùa mưa thì nước đục, lẫn bùn đất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được báo cáo, kiến nghị của UBND xã Đăk Rve và giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét phương án đầu tư. 

