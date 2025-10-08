HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Quảng Ngãi loay hoay xử lý các dự án bất động sản

Bài và ảnh: TỬ TRỰC

Dự án khu thương mại - dịch vụ Vina Universal Paradise rộng gần 60 ha (nay đổi tên thành dự án khu đô thị An Sơn).

Dự án do Công ty CP Đầu tư Khu du lịch - Phim trường Vina làm chủ đầu tư, được cấp phép từ năm 2008 với tổng vốn khoảng 1.200 tỉ đồng. Nằm ở vị trí đắc địa tại phường Trương Quang Trọng nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống. Sau 17 năm, dự án vẫn chỉ nằm trên giấy, đẩy 160 hộ dân ở phường Trương Quang Trọng sống trong vùng quy hoạch mịt mù gần 2 thập kỷ.

Thực tế ghi nhận phía sau dự án "nghìn tỉ" là cảnh hàng trăm hộ dân phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, tường nứt, mái dột nhưng không được sửa chữa hay xây mới vì vướng quy hoạch. Hạ tầng không được đầu tư, mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa lại lầy lội.

Tương tự, tại dự án khu dân cư phía Bắc TP Quảng Ngãi, do Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương từ tháng 11-2018.

Quảng Ngãi loay hoay xử lý các dự án bất động sản - Ảnh 1.

Dự án khu thương mại - dịch vụ Vina Universal Paradise, tổng vốn 1.200 tỉ đồng chỉ là bãi đất trống bỏ hoang sau 17 năm triển khai

Dự án có diện tích gần 10 ha, phần lớn là đất lúa của người dân, tổng vốn đầu tư hơn 159 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2020. Sau khi bồi thường, giải phóng mặt bằng và san lấp, chủ đầu tư bất ngờ dừng thi công. Đến nay, khu đất nằm sát Quốc lộ 1 vẫn bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, gây nhiều bức xúc.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, nhà đầu tư đã bồi thường 7,03/9,87 ha theo phương án được duyệt. Tuy nhiên, dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng nên không thể triển khai hạ tầng. Vướng mắc pháp lý khiến nhà đầu tư xin hoàn trả toàn bộ chi phí đã bỏ ra, song pháp luật hiện hành không có quy định cho phép. Vì chưa thống nhất về vấn đề này, Sở Xây dựng chưa thể tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư.

"Dự án không đủ điều kiện để được giao đất, cho thuê đất tiếp tục triển khai" - ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, khẳng định.

Trước thực trạng trên, ngày 15-9-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, dự án nhà ở tồn đọng.

"Ban chỉ đạo sẽ nghiên cứu tình huống pháp lý theo đúng quan điểm, nguyên tắc để áp dụng các cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Định kỳ mỗi tháng một lần sẽ có báo cáo, đề xuất giải pháp cụ thể. Trường hợp những dự án không đủ căn cứ pháp lý thì chắc chắn sẽ phải thu hồi dự án theo quy định" - ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.


