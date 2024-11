Quảng Ngãi yêu cầu xử lý 3 bồn kim loại vô chủ dạt vào bờ biển

Ngày 27-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản liên quan đến vật thể lạ (3 bồn nghi chứa hóa chất) trôi dạt vào bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

3 bồn kim loại vô chủ dạt vào bờ biển Quảng Ngãi. Ảnh: BP Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện Bình Sơn khẩn trương khảo sát, đánh giá và sớm có phương án xử lý tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn cho người và công trình gần khu vực phát hiện 3 bồn chứa nghi chứa hóa chất.

Lực lượng chức năng kiểm tra các bồn kim loại. Ảnh: BP Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị đặc biệt bảo vệ an toàn đối với công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất trước nguy cơ mất an toàn do vật thể lạ trôi dạt.

Văn bản cũng đề nghị người dân không đến gần khu vực có vật thể lạ trôi dạt để đảm bảo an toàn. Đồng thời, các đơn vị chức năng khẩn trương tìm chủ sở hữu, nguồn gốc xuất xứ của vật thể lạ nêu trên.

Các bồn kim loại dạt vào bờ biển Quảng Ngãi. Ảnh: BP Quảng Ngãi

Trước đó, ngày 25-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị và người dân vừa phát hiện 3 bồn kim loại chuyên dụng, vô chủ trôi dạt vào bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. 3 bồn kim loại có màu trắng, hình trụ tròn, kích thước 6 x 2,5 mét bị sóng đánh trôi dạt vào khu vực bờ.

Bên ngoài, các bồn này như một thiết bị chứa khí hóa lỏng, có gắn van bơm, ống xả, đồng hồ đo áp suất và khung sắt liên kết bảo vệ. Trên thân các bồn này cũng có niêm kẹp chì, ký hiệu cảnh báo nguy hiểm và nhiều thông tin về trọng lượng, đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Ngoài 3 bồn chứa vô chủ, từ đầu năm 2024 đến nay, tại khu vực bờ biển xã Bình Hải, Bình Trị (huyện Bình Sơn), người dân cùng lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện ma túy dạt vào bờ biển.