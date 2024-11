Quảng Trị bán tài sản 70 cơ sở nhà đất

(NLĐO) - Tại buổi lễ khởi công trụ sở Công an xã Hải An, đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã phát lệnh đồng loạt khởi công xây dựng 40 trụ sở công an xã tại địa bàn 8 huyện, thị xã với kinh phí 60 tỉ đồng