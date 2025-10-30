Quảng Trị: Bé gái sơ sinh bị bỏ trong căn nhà hoang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Quảng Trị: Bé gái sơ sinh bị bỏ trong căn nhà hoang

HOÀNG PHÚC - ĐỨC NGHĨA

(NLĐO) - Người dân phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng hơn 3 kg, bị bỏ trong thùng giấy giữa căn nhà hoang.

Tiếng khóc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Cháu bé sơ sinh được phát hiện trong căn nhà hoang

Tối 30-10, ông Đoàn Quang Diện - Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị, xác nhận chính quyền địa phương đang phối hợp cùng người dân chăm sóc 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, một số người dân thôn Phương An (xã Triệu Cơ) phát hiện tiếng khóc yếu ớt phát ra từ căn nhà bỏ hoang gần nhà văn hóa thôn. Khi kiểm tra, họ bàng hoàng thấy một bé gái sơ sinh, nặng hơn 3 kg, còn nguyên dây rốn, được quấn tạm trong chiếc khăn mỏng và đặt trong thùng giấy các-tông.

Người dân lập tức báo cho chính quyền xã Triệu Cơ và đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải để cấp cứu, chăm sóc.

Tại bệnh viện, đội ngũ y - bác sĩ đã khẩn trương cắt dây rốn, làm sạch, sưởi ấm, tiêm vắc-xin và thực hiện các biện pháp y tế cần thiết. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định.

Ông Đoàn Quang Diện cho biết chính quyền xã đã lập biên bản vụ việc, thông báo rộng rãi để tìm thân nhân cháu bé theo quy định.

"Trước mắt, địa phương phối hợp với bệnh viện và người dân chăm sóc chu đáo cho cháu. Nếu không có người đến nhận, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định pháp luật" - ông Diện nói.

Tin liên quan

Vượt lũ dữ hỗ trợ sản phụ sinh con ở Quảng Trị

Vượt lũ dữ hỗ trợ sản phụ sinh con ở Quảng Trị

(NLĐO) - Mưa lũ chia cắt, lực lượng quân y Đồn Biên phòng A Vao (Quảng Trị) đã kịp thời hỗ trợ sản phụ Hồ Thị Chơn sinh con trai an toàn.

Nhiều khu dân cư ở Quảng Trị ngập sâu, 2 người chết và mất tích vì mưa lũ

(NLĐO) - Mưa lũ ở Quảng Trị khiến 2 người chết và mất tích, hơn 500 nhà ngập sâu, hàng trăm người phải sơ tán, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Quảng Trị: Một xã có 570 nhà bị ngập lụt, dân phải dùng ghe đưa quan tài đến nơi cao ráo

(NLĐO) - Trong chiều 29-10, tại xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) tiếp tục có mưa to, có 570 nhà bị ngập lụt ở mức 0,2-0,5 m

Quảng Trị chính quyền địa phương bệnh viện đa khoa bị bỏ rơi bé gái sơ sinh nhà hoang biện pháp y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo