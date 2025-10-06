Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng 9%-10%/năm

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - thay mặt Bộ Chính trị đã dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cho biết đại hội xác định chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung".

Nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Trị bình quân đạt 6,8%/năm; năm 2025 dự kiến tăng 8%. Tổng vốn đầu tư thực hiện giai đoạn này đạt gần 290.000 tỉ đồng, tăng gần 1,8 lần so với giai đoạn trước; tổng thu ngân sách hơn 59.300 tỉ đồng.

Ông Đỗ Văn Chiến trao các quyết định nhân sự tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9%-10%/năm; thu ngân sách 75.000 - 80.000 tỉ đồng. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh việc thu hút đầu tư, phát triển năng lượng sạch và chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Đảng bộ Quảng Trị sớm cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động với tinh thần "rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả" để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội cũng đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 62 ủy viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 thành viên. Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị gồm: Ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch HĐND tỉnh), ông Trần Phong (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Chiến Thắng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh) và ông Trần Vũ Khiêm (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định 14 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị. Trong đó, bà Hồ Thị Thu Hằng tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.



