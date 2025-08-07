Quảng Trị: Phẫu thuật thành công ca bệnh khó, hiếm gặp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Quảng Trị: Phẫu thuật thành công ca bệnh khó, hiếm gặp

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Một ca bệnh khó, hiếm gặp với khối u màng não gần 10 cm đã được phẫu thuật thành công, không gây biến chứng thần kinh.

Ngày 7-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh khó, hiếm gặp.

Trước đó, bà Hồ Thị Pa Ủi (SN 1947, ngụ xã Khe Sanh) được người nhà đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng suy nhược, hoa mắt, mất thăng bằng và có một khối u lớn nổi rõ ở đầu.

Quảng Trị: Phẫu thuật thành công ca bệnh khó, hiếm gặp- Ảnh 1.

Bệnh nhân được phẫu thuật thành công, không gây biến chứng thần kinh

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khối u màng não kích thước gần 10cm, nằm ở vùng thái dương. Theo đánh giá, đây là một ca bệnh hiếm gặp với khối u phát triển trong thời gian dài nhưng chưa được can thiệp y tế.

Trước tình trạng nguy kịch, các y - bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, không ghi nhận biến chứng thần kinh, không còn đau đầu và đến nay đã được xuất viện.

Theo người nhà bệnh nhân, khối u trên đầu bà Ủi đã xuất hiện nhiều năm trước khiến bà đau đớn kéo dài. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình không thể đưa bà đi thăm khám, điều trị chuyên khoa.

Tin liên quan

Nhiều giáo sư nổi tiếng thế giới nói về những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ

Nhiều giáo sư nổi tiếng thế giới nói về những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ

(NLĐO) - Nhiều giáo sư nổi tiếng thế giới đã cập nhật về những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại hội nghị do Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế tổ chức.

Phẫu thuật thay khớp háng cho cụ bà U100

(NLĐO) - Cụ bà 96 tuổi bị ngã gãy xương đùi cùng với nhiều bệnh như tiểu đường, suy thận... tưởng không qua khỏi nhưng vẫn được phẫu thuật thành công.

Vai trò quan trọng của dinh dưỡng cho người bệnh trước và sau phẫu thuật

Dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong quá trình điều trị và phục hồi sau phẫu thuật lớn, đặc biệt là với bệnh nhân ghép tạng.

phẫu thuật thành công ca bệnh biến chứng thần kinh thần kinh bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị phẫu thuật khối u bác sĩ bệnh nhân nguy kịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo