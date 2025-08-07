Quảng Trị: Phẫu thuật thành công ca bệnh khó, hiếm gặp

Ngày 7-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh khó, hiếm gặp.

Trước đó, bà Hồ Thị Pa Ủi (SN 1947, ngụ xã Khe Sanh) được người nhà đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng suy nhược, hoa mắt, mất thăng bằng và có một khối u lớn nổi rõ ở đầu.

Bệnh nhân được phẫu thuật thành công, không gây biến chứng thần kinh

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khối u màng não kích thước gần 10cm, nằm ở vùng thái dương. Theo đánh giá, đây là một ca bệnh hiếm gặp với khối u phát triển trong thời gian dài nhưng chưa được can thiệp y tế.

Trước tình trạng nguy kịch, các y - bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, không ghi nhận biến chứng thần kinh, không còn đau đầu và đến nay đã được xuất viện.

Theo người nhà bệnh nhân, khối u trên đầu bà Ủi đã xuất hiện nhiều năm trước khiến bà đau đớn kéo dài. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình không thể đưa bà đi thăm khám, điều trị chuyên khoa.