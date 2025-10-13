Ngân 98 bị bắt

Trước khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng Ngân 98 bị bắt vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, mạng xã hội đã dậy sóng với hình ảnh Ngân 98 và bạn trai ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang có tin đồn bị bắt.

Tuy nhiên, Ngân 98 bị bắt không phải vì sử dụng chất kích thích mà sản xuất hàng giả. Cách đây 5 năm, mạng xã hội đã một lần rúng động với hình ảnh Ngân 98 bị bắt lên đồn nghi sử dụng chất kích thích.

Thời điểm đó, ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã lên tiếng giải thích sự việc. Nhạc sĩ cho rằng Ngân 98 chơi DJ trong một hộp đêm ở Tây Ninh và công an đã có kiểm soát đột xuất địa điểm này. Khi kiểm tra, Ngân 98 dương tính với ma túy. Lý giải điều này, nhạc sĩ Lương Bằng Quang cho rằng "vì Ngân mới đi làm DJ trong hộp đêm nên không lường hết được sự phức tạp. Ngân uống 1 ly bia bạn bè đưa và dương tính với chất kích thích sau khi kiểm tra".

Ngân 98 đi diễn bằng trang phục nhức mắt

Thông tin từ công an TP HCM, Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) bị bắt tạm giam là người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu shop – về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu (do bà TTT, mẹ ruột Ngân, đứng tên giám đốc) cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop (do MTV đứng tên).

Dù không trực tiếp đứng tên pháp nhân, Ngân là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh, đồng thời hưởng toàn bộ lợi nhuận.

Ngân 98: nữ hoàng thị phi

Ngân 98 là cái tên không xa lạ gì với khán giả, cư dân mạng. Dù không tạo được dấu ấn về mặt hoạt động nghệ thuật nhưng cái tên Ngân 98 nổi như cồn vì thị phi và đặc biệt là cách ăn mặc như không mặc của cô.

Những bộ ảnh không mảnh vải che thân hay thậm chí khi xuất hiện tại các sự kiện, Ngân 98 cũng không ngần ngại khoác lên người những bộ cách chỉ đủ che chỗ nhạy cảm khiến cư dân mạng nóng mắt.

Ngoài hoạt động DJ, Ngân 98 còn thường xuyên livestream bán hàng. Trong đó, sản phẩm thường xuyên rao bán là thuốc giảm cân. Trong các buổi livestream của mình, nhạc sĩ Lương Bằng Quang là người hỗ trợ trực tiếp cùng Ngân 98 để bán hàng.

Hành trình nổi tiếng của Ngân 98 luôn gắn với thị phi, cô thậm chí được gọi bằng biệt danh "hotgirl thị phi".