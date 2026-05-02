Quay lại TPHCM sau lễ: Đi đường nào để tránh kẹt xe ở cửa ngõ?

Theo Phòng CSGT, Công an TP HCM, sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và ngày 1-5, người dân nên cân nhắc lộ trình, đảm bảo di chuyển an toàn, thông suốt trên đường.

Nếu người dân di chuyển từ hướng Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đi TPHCM, có thể chọn 3 lộ trình sau.

Lộ trình di chuyển về TPHCM.

- Lộ trình 1 là từ Quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp (Biên Hòa) - Quốc lộ 1K - TPHCM (qua cầu Đồng Nai).

- Lộ trình 2 là từ Quốc lộ 51 - rẽ Quốc lộ 56 (Long Khánh) - Quốc lộ 1 (Dầu Giây) - TPHCM (để tránh ùn tắc trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây).

- Lộ trình 3 là từ Vũng Tàu/Long Thành - Nhơn Trạch - Cầu Nhơn Trạch - Vành đai 3 - nút giao tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - TPHCM.

Nếu từ Bến tàu cao tốc Vũng Tàu - TPHCM thì có thể xuất phát từ Bến tàu cao tốc Vũng Tàu (1A Trần Phú, phường Vũng Tàu, TPHCM) đến Bến tàu Bạch Đằng (10B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM). Nếu Bến phà Vũng Tàu (Vũng Tàu - Cần Giờ) thì có mặt ở phà Vũng Tàu - đường Tắc Xuất - đường Lương Văn Nho - đường Rừng Sác - phà Bình Khánh.

Xuất phát từ Đồng Nai (Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh) đi TPHCM. Người dân có thể chọn lộ trình 1 là từ Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Xa lộ Hà Nội - phường Thủ Đức hoặc lộ trình 2 là từ Quốc lộ 56 - Quốc lộ 1 (Dầu Giây) - ngã tư Vũng Tàu - Quốc lộ 1K - TPHCM (tránh đường cao tốc).

Với hướng Bắc (Bình Dương - Bình Phước cũ đi TPHCM)

Từ Bình Dương cũ: Lộ trình 1: ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (qua nút giao An Phú) - TPHCM. Lộ trình 2: ĐT743 - Quốc lộ 1 (ngã tư Sóng Thần) - đường Phạm Văn Đồng - TPHCM (tránh cầu Bình Triệu).

Từ Bình Phước cũ: Lộ trình 1: ĐT741 → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1 → TPHCM. Lộ trình 2: Quốc lộ 13 - Mỹ Phước – Bàu Bàng - Mỹ Phước – Tân Vạn - Quốc lộ 1K (qua Đồng Nai) → TPHCM (giúp giảm tải Quốc lộ 13 đoạn cầu Bình Triệu).

Hướng Nam (các tỉnh, thành miền Tây đi TPHCM)

- Lộ trình 1: Quốc lộ 60 → cầu Rạch Miễu → Quốc lộ 1 (Tiền Giang cũ) → đường cao tốc Trung Lương - TPHCM → nút giao Chợ Đệm → TPHCM.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 60 → cầu Cổ Chiên → Quốc lộ 53 → Quốc lộ 1 (Vĩnh Long) → đường cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương → TPHCM (tuyến đường vòng nhưng thông thoáng hơn, giảm nguy cơ ùn tắc).



