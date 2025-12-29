Quốc Cường Gia Lai bán thêm 2 công ty để lấy lại dự án Bắc Phước Kiến

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến hai Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành ngày 26-12-2025. Trọng tâm là việc thoái toàn bộ vốn góp tại hai công ty liên kết nhằm tái cơ cấu nguồn lực tài chính.

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phạm Gia và Công ty CP Bất động sản Hiệp Phúc. Thời gian dự kiến hoàn tất các giao dịch là trong quý I/2026.

Giá trị chuyển nhượng cụ thể không được công bố, song Quốc Cường Gia Lai cho biết mức giá sẽ không thấp hơn giá vốn đầu tư ban đầu. Đối tác nhận chuyển nhượng là các nhà đầu tư, đối tác có năng lực tài chính, bao gồm cả bên liên quan.

Dự án Bắc Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai

Động thái thoái vốn này diễn ra trong bối cảnh Quốc Cường Gia Lai đang chịu nhiều áp lực tài chính và pháp lý.

Trước đó, theo phán quyết trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Quốc Cường Gia Lai buộc phải hoàn trả cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island số tiền 2.882,8 tỉ đồng đã nhận trước đây. Việc thanh toán đủ khoản tiền này là điều kiện để doanh nghiệp được nhận lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, quy mô khoảng 92 ha.

Việc bán vốn tại hai công ty liên kết Phạm Gia và Hiệp Phúc được xem là một trong những giải pháp quan trọng để tạo nguồn tiền cho mục tiêu này.

Theo các báo cáo tài chính và thông tin công bố gần nhất, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán khoảng 1.100 tỉ đồng cho cơ quan thi hành án. Nguồn tiền chủ yếu đến từ việc bán các nhà máy thủy điện với giá trị khoảng 615 tỉ đồng, cùng các khoản vay cá nhân. Như vậy, công ty vẫn cần thêm khoảng 1.782,8 tỉ đồng để hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn lại.

Theo lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai, sau khi nhận lại đầy đủ hồ sơ dự án Bắc Phước Kiển, doanh nghiệp sẽ tìm kiếm đối tác để cùng phát triển dự án, ưu tiên các phương án hợp tác nhằm tạo dòng tiền nhanh, cải thiện thanh khoản và cân đối tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, phản ứng của nhà đầu tư tương đối tích cực. Kết phiên giao dịch ngày 29-12, cổ phiếu QCG tăng 300 đồng, lên mức 14.400 đồng/cổ phiếu.

