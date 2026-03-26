HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 4 tới

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào đầu tháng 4 sẽ bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ.

Sáng 26-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội khóa XVI bầu lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp thứ nhất 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; có 9 nhóm nội dung gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Dự kiến, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào sáng 6-4, bế mạc ngày 24-4; tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày và chia làm 2 đợt. 

Hiện nay, toàn bộ nội dung lập pháp đã bố trí trong dự kiến chương trình Kỳ họp đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại các phiên họp từ đầu tháng 3-2026 đến nay. Đối với các nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 56.

Quốc hội khóa XVI bầu lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp thứ nhất 2026 - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và thành công của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 khóa XIV.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau bầu cử, các cơ quan Trung ương và địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ đơn thư liên quan, bảo đảm đúng quy định trước khi công bố kết quả chính thức. Đến nay, công tác phối hợp giữa các cơ quan đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 500 người trúng cử.

Dự kiến, ngày 27-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ xem xét thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI của 500 người trúng cử.

Về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp, đối với đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vào chương trình Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẩn trương tiến hành thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4-2026. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất.

Đối với một số nội dung cấp bách, quan trọng khác để triển khai ngay nghị quyết của Đảng mới ban hành, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có văn bản gửi các cơ quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ tài liệu và gửi đến các cơ quan của Quốc hội trước ngày 11-4 để bảo đảm có thời gian để thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội tại đợt 2 của Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan của Quốc hội rà soát tiến độ chuẩn bị tài liệu các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp gửi đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc Kỳ họp. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội chuẩn bị kịch bản điều hành nội dung về công tác tổ chức, nhân sự tại Kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sử dụng hiệu quả thời gian và phù hợp với chương trình...

Tin liên quan

Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước

(NLĐO) - Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Danh sách 32 đại biểu Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

(NLĐO)- Trong số 32 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Hà Nội, có Tổng Bí thư Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Chi tiết tỉ lệ phiếu bầu của 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Hội đồng Bầu cử quốc gia chiều 21-3 đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có tỉ lệ phiếu bầu.

Quốc hội Chủ tịch nước công tác nhân sự Quốc hội khóa XVI Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo