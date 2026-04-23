Thời sự

Quốc hội "chốt" giữ quy định người dân đi công chứng phải chụp ảnh với công chứng viên

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Chiều 23-4, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Đáng chú ý, luật vừa được Quốc hội thông qua đã giữ nguyên quy định như luật hiện hành là người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch bắt buộc phải chụp ảnh cùng công chứng viên.

Quốc hội "chốt" giữ quy định người dân đi công chứng phải chụp ảnh với công chứng viên - Ảnh 1.

Quốc hội làm việc chiều 23-4, biểu quyết thông qua một số luật. Ảnh: Phạm Thắng

Trước đó, trong dự thảo trình ra Quốc hội để thảo luận đầu kỳ họp, Chính phủ đề xuất bỏ quy định nêu trên, song nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình. Đại biểu Trần Hồng Nguyên (Đoàn Lâm Đồng) cho rằng không nên bỏ quy định chụp ảnh khi ký văn bản công chứng, bởi việc này không phát sinh thêm thủ tục, hay mất quá nhiều thời gian của người đi công chứng. Trong khi ý nghĩa mang lại của việc này là rất thiết thực, giúp ngăn chặn giả mạo, bảo đảm tính xác thực, bảo vệ quyền lợi tối đa cho người dân và công chứng viên.

Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật trước khi Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng không quy định danh mục cụ thể các giao dịch phải công chứng mà xác lập tiêu chí chung để xác định các giao dịch thuộc diện bắt buộc công chứng.

Cách tiếp cận này vừa góp phần thu hẹp phạm vi các giao dịch phải công chứng (giảm 6 loại giao dịch phải công chứng đang được quy định trong các nghị định của Chính phủ), vừa khắc phục nguy cơ chồng chéo, xung đột với các luật chuyên ngành. Qua đó tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho tổ chức, cá nhân và nâng cao tính minh bạch, ổn định của hệ thống pháp luật.

Luật tiếp tục quy định thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản theo phạm vi tỉnh, thành phố nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở. Mặt khác, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, luật đã điều chỉnh theo hướng mở rộng thẩm quyền công chứng không theo địa hạt đối với các giao dịch không có đối tượng trực tiếp là bất động sản (như hợp đồng ủy quyền, hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng hợp đồng...), qua đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Lý giải nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, quy định này phù hợp với đặc thù mô hình công chứng hiện hành, công chứng viên sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của giao dịch, bao gồm cả việc kiểm tra, xác minh tình trạng pháp lý và thực tế của bất động sản khi cần thiết.

"Trong điều kiện cơ sở dữ liệu công chứng và các cơ sở dữ liệu liên quan đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được kết nối, chia sẻ đồng bộ trên toàn quốc, việc duy trì thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản theo địa giới hành chính giúp hạn chế rủi ro phát sinh từ việc công chứng trùng lặp đối với cùng một tài sản, bảo đảm an toàn pháp lý cho giao dịch"- Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho hay.

Bên cạnh đó, luật giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện việc công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản không phụ thuộc địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc, gắn với điều kiện vận hành đầy đủ, đồng bộ của cơ sở dữ liệu công chứng và các cơ sở dữ liệu liên quan, bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ và an toàn pháp lý.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng là yêu cầu cấp thiết nhằm phục vụ quản lý Nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực công chứng.

Tin liên quan

Băn khoăn công chứng giao dịch bất động sản

Băn khoăn công chứng giao dịch bất động sản

Một số đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ công chứng bắt buộc trong các hợp đồng bất động sản và cân nhắc việc đưa hợp đồng đặt cọc vào diện phải công chứng

Đề xuất bỏ quy định bắt buộc công chứng giao dịch bất động sản

(NLĐO) – Một số đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ công chứng bắt buộc trong các hợp đồng bất động sản và cân nhắc việc đưa hợp đồng đặt cọc vào diện phải công chứng

Chính phủ đề xuất bỏ quy định chụp ảnh khi công chứng, Đại biểu Quốc hội nói gì?

(NLĐO)- Cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ quy định chụp ảnh và lưu trữ trong hồ sơ công chứng khi ký văn bản công chứng.

