Quốc hội phải gắn bó máu thịt với nhân dân

Sáng 25-9, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội (QH), Đại hội Đại biểu Đảng bộ QH lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên chính thức.

Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ QH, khẳng định quyết tâm trong việc xây dựng QH thật sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

"Những chủ trương, quyết sách tại đại hội sẽ góp phần nối dài mạch nguồn dân chủ, khẳng định bản chất và sức mạnh của chế độ ta: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích, đánh giá, nhấn mạnh và làm sâu sắc thêm những chuyển biến mới trong tư duy và hoạt động của Đảng bộ QH.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: LÂM HIỂN

Cụ thể, nhiều nội dung đổi mới mang tính đột phá đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực; việc phân công, phân cấp, phân định thẩm quyền giữa QH, Chính phủ và các cơ quan đã rõ ràng, đúng vai; hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước có chuyển biến rất tích cực.

Đáng chú ý là sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật khi một khối lượng công việc lập pháp rất lớn được giải quyết, qua đó từng bước tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ được giải quyết nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định, như sửa đổi Hiến pháp tại một kỳ họp, thực hiện cơ chế ủy quyền lập pháp...

Theo Tổng Bí thư, kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ QH. Kết quả này cũng khẳng định sự đúng đắn, phù hợp của mô hình tổ chức mới; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới; bảo đảm mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nêu rõ tình hình trong nước, quốc tế đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rất lớn đối với hoạt động của QH, nhất là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với mục tiêu "biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển", Tổng Bí thư lưu ý các cấp ủy Đảng, các đại biểu QH, cán bộ, đảng viên, người lao động... phải nâng cao hơn nữa quyết tâm chính trị, đổi mới tư duy, nỗ lực hành động.

2 yêu cầu, 4 định hướng

Tổng Bí thư gợi mở 2 yêu cầu, 4 định hướng công tác trọng tâm để đại hội thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện và thống nhất thực hiện.

Yêu cầu thứ nhất là nâng cao tính nhân dân trong hoạt động của QH. Theo Tổng Bí thư, QH phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là QH của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng: Hạnh phúc, ấm no, tự do của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước.

Yêu cầu thứ hai là nâng cao tính Đảng trong hoạt động của QH. Đây là yêu cầu xuyên suốt, bảo đảm QH luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Về định hướng công tác trọng tâm, thứ nhất, Tổng Bí thư nêu rõ phải tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo QH thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng, gồm lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, xác định lập pháp là công tác "đột phá của đột phá", không chỉ khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho sự phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Giám sát tối cao phải thật sự đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; phòng chống tham nhũng, lãng phí... Về quyết định các vấn đề quan trọng, QH cần thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, sự khách quan, công tâm, bởi mỗi nghị quyết, quyết định không chỉ tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đời sống của hàng triệu người dân hôm nay mà còn in dấu ấn lâu dài vào tương lai dân tộc.

Định hướng thứ hai là tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của QH và các cơ quan của QH để bảo đảm hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất.

Định hướng thứ ba là chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Cuối cùng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đại biểu QH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ QH phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, vừa hồng vừa chuyên, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm...

4 công việc trọng tâm, cấp bách Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ QH thực hiện 4 công việc trọng tâm, cấp bách. Một là, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối của QH khóa XV, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Hai là, tổ chức trang trọng, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của QH Việt Nam. Ba là, lãnh đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu QH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng tinh thần Chỉ thị 46/2025 của Bộ Chính trị. Bốn là, tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn tin tưởng thành công của đại hội là nguồn động lực to lớn, cổ vũ mạnh mẽ toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. "Tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì Đảng, vì dân tộc, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước" - Chủ tịch QH nhấn mạnh.



