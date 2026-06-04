Quốc lộ 19 hư hỏng, Gia Lai ra "tối hậu thư"

Ngày 3-6, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2 thuộc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông và khắc phục các tồn tại, hư hỏng liên quan tại dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19).

Cứ mưa là hỏng

Quốc lộ 19 có tổng chiều dài hơn 143 km, do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 3.654 tỉ đồng, khởi công tháng 8-2021, hoàn thành cuối năm 2024. Tuy dự án chưa được bàn giao nhưng đã có nhiều đoạn bị hư hỏng, sửa chữa nhiều lần. Đặc biệt, những ngày qua, tỉnh Gia Lai xuất hiện một vài trận mưa đầu mùa, liền sau đó nhiều đoạn quốc lộ này tiếp tục xuất hiện hư hỏng.

Có mặt tại đoạn đường xã Đắk Đoa, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận nhiều diện tích mặt đường lớn bị trồi lún, dồn nhựa. Nhiều vị trí khác mặt đường đã bung lên, chạy dài theo lòng đường.

Ông Bùi Anh Quân (trú xã Đắk Đoa) cho biết từ khi còn chưa hoàn thiện tuyến đường qua xã Đắk Đoa đã xuất hiện hư hỏng. Đơn vị thi công đã tổ chức sửa chữa, trám vá nhiều lần. "Nhưng giờ, mới mưa vài trận thì đoạn đường này lại tiếp tục nát bét. Đường liên tục hư hỏng như thế này chắc chắn chất lượng có vấn đề" - ông Quân nghi vấn.

Qua phản ánh, kiến nghị của cử tri và kiểm tra thực tế hiện trạng, tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã Đắk Đoa có nhiều điểm hư hỏng. Do đó, UBND xã đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường; sửa chữa hệ thống thoát nước dọc tuyến, bổ sung các tấm đan đã hư hỏng hoặc chưa được lắp đặt đầy đủ trên hệ thống thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã.

Quốc lộ 19 đoạn qua tỉnh Gia Lai mới hoàn thành, chưa được bàn giao đã hư hỏng tan nát

UBND xã Đắk Đoa đã từng có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng kiểm định độc lập chất lượng lớp thảm bê tông nhựa mặt đường, nếu không đạt thì phải bóc dỡ, thi công lại, đồng thời cương quyết không tiếp nhận bàn giao đoạn đi qua trung tâm xã Đắk Đoa.

Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng kiểm tra hiện trường cũng phát hiện phạm vi mặt đường tại khu vực xã Đắk Đoa và xã Mang Yang mới được khắc phục nay đã xuất hiện hư hỏng, nứt vỡ và trồi lún.

Tại lần kiểm tra ngày 10-5, các vị trí hư hỏng mặt đường đã có dấu hiệu lan rộng và phạm vi hư hỏng đã phát sinh thêm. Đặc biệt tại đoạn Km154 - Km155, phân đoạn do Công ty CP Vinadelta thi công. Riêng phân đoạn do Công ty TNHH Hợp Tiến thi công cũng có 4 vị trí đang có dấu hiệu hư hỏng, trồi lún thêm so với thời điểm kiểm tra trước đó. Việc nhà thầu không khắc phục sửa chữa dứt điểm có nguy cơ dẫn đến hư hỏng nặng, đặc biệt mùa mưa ở Tây Nguyên sắp diễn ra.

Yêu cầu khẩn trương sửa chữa

Trước tình trạng hư hỏng trên, Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu liên danh nhà thầu thi công là Công ty CP Vinadelta và Công ty TNHH Hợp Tiến khẩn trương khắc phục sửa chữa các hư hỏng và khiếm khuyết, để đủ điều kiện thực hiện bàn giao đối với gói thầu.

Nếu liên danh nhà thầu không tiến hành sửa chữa khắc phục thì cơ quan này sẽ đề nghị ngân hàng chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc thu hồi theo như nội dung bảo lãnh ngân hàng đã cam kết. Tuy nhiên, cuối tháng 5, việc khắc phục vẫn chưa được hoàn thành.

Trong khi đó, theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra hiện trường tuyến Quốc lộ 19, cho thấy trên tuyến có nhiều vị trí mặt đường tiếp tục phát sinh hư hỏng như ổ gà, sình lún, bong tróc; hệ thống biển báo lâu ngày không được duy tu, bảo dưỡng nên bị mờ, bong tróc không phát huy tác dụng cảnh báo giao thông; cây cỏ không được phát quang làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng phải khẩn trương sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng cục bộ, ổ gà, bong bật… nhằm bảo đảm giao thông luôn an toàn, êm thuận, thông suốt; đặc biệt là các vị trí hư hỏng trên đèo An Khê; các đoạn tuyến qua phường An Phú, xã Đắk Đoa và xã Mang Yang.

Cùng với đó, cần khơi thông hệ thống rãnh dọc, cống ngang, bảo đảm thoát nước tốt, không gây đọng nước mặt đường; thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh bề mặt cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ, các vị trí lắp đặt mắt phản quang, đinh phản quang, tiêu dẫn hướng để phát huy tác dụng hệ thống báo hiệu đường bộ...

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý dự án 2 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông, gây mất an toàn giao thông trong việc chậm trễ khắc phục các hư hỏng mặt đường, các bất cập về hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông.

Chủ đầu tư lý giải việc chậm trễ Lý giải về việc chậm trễ trong việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên Quốc lộ 19, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 cho biết do khó khăn biến động về giá nhựa đường, nhà thầu mới ký kết được hợp đồng với bên cung ứng nên sẽ tiến hành sửa chữa trong thời gian sớm nhất.



