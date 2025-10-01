Quốc lộ 1K xuống cấp thảm hại: Người đi đường "nín thở" mỗi lần đi qua

(NLĐO) - Tuyến Quốc lộ 1K đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ luôn được cử tri quan tâm và nêu ý kiến bức xúc tại các buổi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp
Tuyến Quốc lộ 1K trước đây đã được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) bàn giao về cho tỉnh Bình Dương (cũ), sau đó tỉnh tiếp tục bàn giao về cho địa phương là TP Dĩ An cũ. Sau khi Bình Dương sáp nhập với TP HCM và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ,đoạn đường này nằm trên địa bàn 2 phường Đông Hòa và Tân Đông Hiệp.
Mới đây nhất, TP HCM đã giao Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức quản lý.
