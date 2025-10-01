HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Quốc lộ 1K xuống cấp thảm hại: Người đi đường "nín thở" mỗi lần đi qua

Thanh Thảo

(NLĐO) - Tuyến Quốc lộ 1K đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ luôn được cử tri quan tâm và nêu ý kiến bức xúc tại các buổi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Tuyến Quốc lộ 1K trước đây đã được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) bàn giao về cho tỉnh Bình Dương (cũ), sau đó tỉnh tiếp tục bàn giao về cho địa phương là TP Dĩ An cũ. Sau khi Bình Dương sáp nhập với TP HCM và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ,đoạn đường này  nằm trên địa bàn 2 phường Đông Hòa và Tân Đông Hiệp.

Mới đây nhất, TP HCM đã giao Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức quản lý.

Hình ảnh đường xuống cấp nghiêm trọng trên quốc lộ 1K - Ảnh 1.

Đoạn đường vào núi Châu Thới đã xuống cấp trầm trọng, khiến nhiều người thót tim mỗi lần đi qua đây

Hình ảnh đường xuống cấp nghiêm trọng trên quốc lộ 1K - Ảnh 2.

Cống thoát nước cũng xuống cấp, trơ ra những thanh sắt, người dân phải treo tạm mảnh bao bì để cảnh báo

Hình ảnh đường xuống cấp nghiêm trọng trên quốc lộ 1K - Ảnh 4.

Ông Trần Ngọc Oánh ở khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp cho biết mới đây tại buổi tiếp xúc cử tri, người dân tiếp tục phản ánh đến Đại biểu Quốc hội, với kỳ vọng tuyến đường được sửa chữa, nâng cấp

Hình ảnh đường xuống cấp nghiêm trọng trên quốc lộ 1K - Ảnh 5.

Những "ổ voi", "ổ gà" như bẫy người đi đường, dù sau cơn mưa nhiều ngày nhưng nước ở các hố này vẫn chưa thể rút hết

Hình ảnh đường xuống cấp nghiêm trọng trên quốc lộ 1K - Ảnh 7.

Đoạn này vào mỏ đá 3/2 cũ, bên trong có một trạm bê tông, nắng thì bụi mù mịt, mưa thì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do nhiều hố sâu. Trước đó, đã có 2 công nhân đi làm về tự té ngay đoạn này, trong đó có một người bị gãy tay

Hình ảnh đường xuống cấp nghiêm trọng trên quốc lộ 1K - Ảnh 9.

Anh Nguyễn Văn Trường (thường xuyên đi làm trên con đường này) cho hay lòng đường đã nhỏ, phương tiện di chuyển đông, nhưng đường xuống cấp chiếm gần một nửa lòng đường, khiến việc di chuyển rất khó khăn

Hình ảnh đường xuống cấp nghiêm trọng trên quốc lộ 1K - Ảnh 12.

Một biển báo được dựng tạm, chắn hết phần đường dành cho xe máy, khiến họ phải di chuyển qua làn ô tô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông

CLIP: Quốc lộ 1K xuống cấp trầm trọng

Tin liên quan

Buôn bán nguy hiểm trên Quốc lộ 1K

Buôn bán nguy hiểm trên Quốc lộ 1K

Trên Quốc lộ 1K đoạn qua phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP HCM - nơi giáp ranh TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương có một số điểm buôn bán (chủ yếu là rau củ, hoa quả và hải sản).

Hai người đàn ông chết sau va chạm container trên quốc lộ 1K

(NLĐO)- Nạn nhân và người thân từ TP HCM đi nghĩa trang Hoá An. Người con trai đi trước không thấy cha, khi quay lại tìm thì phát hiện ông đã bị tai nạn.

Đề xuất Bộ GTVT giao tuyến Quốc lộ 1K cho TP HCM quản lý

(NLĐO)- Để có cơ sở duy tu, sửa chữa, tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 1K, UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất giao tuyến đường này cho thành phố quản lý.

tỉnh Bình Dương tai nạn giao thông quốc lộ 1k Bộ Xây dựng đại biểu quốc hội
